Hvězda rodea přišla o dcerku (†3): Kůň zkolaboval a dívenku rozmačkal
Tříletá Oaklynn Rae, dcera desetinásobné světové šampionky v rodeu Kelsie Domerové, zemřela po nešťastné nehodě s koněm v Texasu. Zvíře se během projížďky náhle zhroutilo a dítě zavalilo.
K tragédii došlo ve čtvrtek 19. února v Texasu. Podle americké televice WIBW vedla Kelsie rodinného koně na ohlávce, když zvíře utrpělo náhlý zdravotní kolaps a zhroutilo se k zemi. Spadlo přímo na ni a malou Oaklynn. Žena přežila, dítě však utrpělo devastující zranění. Přes okamžitou resuscitaci se holčičku nepodařilo zachránit.
Domerová patří mezi nejvýraznější tváře amerického rodea. Do Asociace profesionálního ženského rodea (Women’s Professional Rodeo Association) vstoupila v roce 2011 a od té doby získala deset světových titulů. Její manžel Ryan Domer je rovněž aktivním závodníkem a pochází z Topeky v Kansasu.
Oaklynn Rae se narodila 11. srpna 2022 v texaském Granbury. „Žila během svého krátkého času s námi naplno. Cestovala po celých Spojených státech na rodeové závody, trénovala s maminkou a tatínkem a milovala svou rodinu celým srdcem,“ stojí v nekrologu. Blízcí ji popisují jako usměvavou holčičku, která milovala žáby, koně i štěňata a dokázala svým příchodem rozzářit celou místnost.
Rodina zároveň přijímá finanční dary prostřednictvím nadace Rope Like A Girl Foundation. Příspěvky mají pokrýt náklady spojené s tragédií a podpořit stipendia pro mladé rodeové sportovce v Oklahomě nesoucí jméno malé Oaklynn.
