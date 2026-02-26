Nejšílenější a nejhloupější smrti! Sex uprostřed dálnice a vlastní hlava uříznutá motorovkou

  • To nejlepší z Darwinových cen: Nejhloupější způsoby odchodu ze světa
    To nejlepší z Darwinových cen: Nejhloupější způsoby odchodu ze světa
    Muž z Jižní Koreji zemřel po pádu do výtahové šachty, rozčílilo ho ujetí výtahu.
    Právník Garry Hoy chtěl jen ukázat pevnost bezpečnostního skla.
    Phillip Contos zemřel při protestu proti povinnému nošení helem na motorkách, spadl na hlavu.
    Autor: kjm - 
    Dnes
    05:00

    Darwinova cena je symbolické ocenění pro lidi, kteří zemřou obzvlášť hloupým způsobem. Jméno objevitele evoluční biologie nese kvůli předpokladu, že lidská hloupost je dána geneticky, a v souladu s teorií o přirozeném výběru se tak nebezpečná větev sama eliminuje. Mezi nejznámější držitele patří například mladík, který hrál ruskou ruletu s automatickou pistolí nebo pár, který souložil uprostřed dálnice.

  • 1.Ujel mu výtah, vzteky se zabil

    Muž z Jižní Koreji zemřel po pádu do výtahové šachty, rozčílilo ho ujetí výtahu. Muž z Jižní Koreji zemřel po pádu do výtahové šachty, rozčílilo ho ujetí výtahu. | Reprofoto Youtube

    Muži na elektrickém vozíku přímo před očima ujel výtah. To ho zřejmě doběla rozlítilo, protože na zavřené dveře začal zuřivě najíždět. Jednou, dvakrát, třikrát. Při třetím nárazu dveře prorazil a zřítil se do hluboké šachty. Pád pochopitelně nepřežil. K incidentu došlo v srpnu roku 2010 v Jižní Koreji. Muž obdržel posmrtné ocenění a správci budovy nechali dveře zpevnit.

  • 2.Smrtící touha

    Pár během soulože vyrušil kamion -ilustrační foto Pár během soulože vyrušil kamion -ilustrační foto | Profimedia

    Dalšími výherci Darwinovy ceny jsou milenci z Brazílie. Ocenění si vysloužili v roce 2010. Jeli autem po největší brazilské dálnici Via Dutra. Po cestě je však přepadla nepřekonatelná sexuální touha a museli zastavit na rychlovku. Místo toho, aby zajeli do odstavného pruhu, zastavili přímo v pravém jízdním pruhu. Vylezli z auta a pustili se do práce. Netrvalo to dlouho a srazil je kamion. 

  • 3.Z neplechy smrt

    Bojan Besić chvilku před smrtícím požárem Bojan Besić chvilku před smrtícím požárem | darwinawards.com

    V listopadu roku 2015 „putovala“ cena do Chorvatska. Jejím výhercem se stal zlodějíček Bojan Bešić. Ve vězení byl každou chvíli a nakonec v něm i zemřel. Stráže ho totiž kvůli jeho divokému chování museli zavřít do vypolstrované cely. Bojanovi se tam nějak podařilo propašovat zapalovač. Chtěl zřejmě způsobit chaos, a tak založil požár u dveří. Nejprve euforicky pobíhal po cele, když se oheň však začal rozšiřovat, nadšení vystřídala panika. Než se k němu stihla dostat pomoc, uhořel.

  • 4.Mužnost až za hrob

    Mužnost kamarádům dokázal sebestětím - ilustrační foto Mužnost kamarádům dokázal sebestětím - ilustrační foto | Profimedia

    Jedním z nejšílenějších nositelů Darwinovy ceny je Polák Krystof Azninski. Ten v roce 1995 popíjel s kamarády a postupně došlo až na svlékání a dokazování mužnosti. Vše začalo nevinně. Muži se nejdřív jen vzájemně mlátili zmrzlými tuříny. Jeden z nich pak však chtěl dokázat kamarádům svou tvrdost tím, že si motorovou pilou uřízl kus nohy. Načež Azninski prohlásil: „Sledujte tohle!“ a pilou si vlastnoručně uřízl hlavu. 

  • 5.Úspěšný právník, neúspěšný letec

    Právník Garry Hoy chtěl jen ukázat pevnost bezpečnostního skla. Právník Garry Hoy chtěl jen ukázat pevnost bezpečnostního skla. | Wikimedia

    Právník Garry Hoy měl neochvějnou důvěru v bezpečnostní sklo budovy, ve které pracoval. Právně zastupoval bezpečnostní firmu Holden Day Wilson a koncipientům často důvěru ukazoval kouskem, kdy se rozběhl a plnou silou se vrhl na jedno z oken. Vtípek dělal mnohokrát a pokaždé mu vyšel. Štěstí mu došlo v roce 1993. Okno sice po jeho skoku zůstalo neporušené, rám však vypadl a Hoy se i s neporušenou tabulí skla zřítil ze čtyřiadvacátého patra přímo před zraky skupinky koncipientů.

  • 6.„Cinknutá“ ruská ruleta

    Ruská ruleta se běžně hraje s revolverem - ilustrační foto Ruská ruleta se běžně hraje s revolverem - ilustrační foto | profimedia.cz

    Jedním z úplně nejznámějších držitelů Darwinovy ceny se v roce 2000 stal tehdy devatenáctiletý Rashaad z Texasu. Na návštěvě u přátel chtěl být za tvrďáka a rozhodl se, že jim ukáže kolo ruské rulety. Použil k tomu samonabíjecí pistoli ráže 45 ACP. Nedošlo mu však, že u tohoto typu se na rozdíl od revolveru nábojnice automaticky vkládá do hlavně při natažení zbraně. Šanci přežít měl proto doslova nulovou.

  • 7.Rozptýlený řidič

    Muž se místo řízení věnoval masturbaci - ilustrační foto Muž se místo řízení věnoval masturbaci - ilustrační foto | Profimedia

    V lednu roku 2016 putovala Darwinova cena do amerického státu Michigan. Vysloužil si ji tehdy osmapadesátiletý Clifford Ray Jones. Jednoho dne se totiž rozhodl, že si zpříjemní cestu autem. Odepnul pás, stáhl si kalhoty, pustil si porno a začal se uspokojovat. Do toho všeho si otevřel střešní okno. Místo v kalhotách měl však radši držet ruku na volantu, protože během jízdy ztratil kontrolu nad vozem a vyletěl skrz otevřené střešní okénko.

  • 8.Výměna míst v autě... za jízdy

    Kelita Nicola Hicksová se snažila změnit místa v autě. Kelita Nicola Hicksová se snažila změnit místa v autě. | Find a Grave

    V roce 2010 si Darwinovu cenu vysloužila teprve jednadvacetiletá Kelita Nicole Hicksová. Jela s kamarádem v autě zvaném T-Top. To je v podstatě kabriolet, který nemá celou střechu skládací, ale má veprostřed pevný sloupek. Se spolujezdcem si chtěla vyměnit místa. Rozhodla se proto přelézt střešní sloupek. Během toho však omylem kopla do volantu. Spolujezdec, který se spodem snažil dostat na její místo, volant rychle chytil, aby zabránil nehodě. Tím však auto prudce stočil. Kelita v dálniční rychlosti vypadla a následně v nemocnici zemřela.

  • 9.Protest za právo zemřít

    Phillip Contos zemřel při protestu proti povinnému nošení helem na motorkách, spadl na hlavu. Phillip Contos zemřel při protestu proti povinnému nošení helem na motorkách, spadl na hlavu. | Find a Grave

    Některé Darwinovy ceny by se daly shrnout dvěma slovy: ironie osudu. Takový je i případ Phillipa Contose z roku 2011. Contos byl vášnivý motorkář a na přilby si moc nepotrpěl. Když stát New York zavedl nový zákon, podle kterého musejí motorkáři nosit helmy povinně, vyrazil do ulic. Během protestu však došlo k nehodě a Contos přepadl přes řidítka rovnou na hlavu.

  • 10.Kastrace v supermarketu

    Nešťastný způsob nošení pistole - ilustrační foto Nešťastný způsob nošení pistole - ilustrační foto | Profimedia

    Na závěr je také třeba zmínit, že k vítězství Darwinovy ceny není nutné zemřít. Kompletně stačí, když jedinec zamezí tomu, aby jeho genová linie pokračovala. Tak jako muž z Arizony v roce 2018. Podle místních zákonů občané mohou u sebe nosit střelné zbraně, a to dokonce bez speciálních pouzder. Muž měl proto pistoli ledabyle zastrčenou za kalhotami. Když mu sjela o trochu níž, chtěl ji vrátit na původní místo. Omylem však stiskl spoušť, a dokonale se tak připravil o své mužství.

  • 11.Galerie

    To nejlepší z Darwinových cen: Nejhloupější způsoby odchodu ze světa
    To nejlepší z Darwinových cen: Nejhloupější způsoby odchodu ze světa
    Muž z Jižní Koreji zemřel po pádu do výtahové šachty, rozčílilo ho ujetí výtahu.
    Právník Garry Hoy chtěl jen ukázat pevnost bezpečnostního skla.
    Phillip Contos zemřel při protestu proti povinnému nošení helem na motorkách, spadl na hlavu.

Témata:
smrtdarwinovy cenyTexasNew YorkBrazílieChorvatskooceněníJižní KoreaArizonaMichiganDarwinova cenaGarry HoyHolden

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Manželství Filipa Blažka a Jolany: Krach po 25 letech vztahu!
Manželství Filipa Blažka a Jolany: Krach po 25 letech vztahu!
Aha!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Dáma.cz
Čekáte miminko v roce 2026? Zdravotní pojišťovny přispívají tisíce korun. Zjistěte, na co máte nárok
Čekáte miminko v roce 2026? Zdravotní pojišťovny přispívají tisíce korun. Zjistěte, na co máte nárok
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Garsonka za tři miliony, krcálek za dva a půl. Ceny malých bytů atakují rekordy
Garsonka za tři miliony, krcálek za dva a půl. Ceny malých bytů atakují rekordy
e15
Rrahmani zatím poráží Kuchtu i Vojtu. V čem je jiný a proč sedí do Priskeho systému?
Rrahmani zatím poráží Kuchtu i Vojtu. V čem je jiný a proč sedí do Priskeho systému?
iSport
Čtyři roky po ruské invazi: Babišovo kličkování, Okamurova nenávist a Macinkova licoměrnost
Čtyři roky po ruské invazi: Babišovo kličkování, Okamurova nenávist a Macinkova licoměrnost
Reflex
Na skok od lyžařských středisek. Objevte Trento, klenot v srdci Dolomit vás okouzlí
Na skok od lyžařských středisek. Objevte Trento, klenot v srdci Dolomit vás okouzlí
Lidé a země