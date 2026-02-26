Darwinova cena je symbolické ocenění pro lidi, kteří zemřou obzvlášť hloupým způsobem. Jméno objevitele evoluční biologie nese kvůli předpokladu, že lidská hloupost je dána geneticky, a v souladu s teorií o přirozeném výběru se tak nebezpečná větev sama eliminuje. Mezi nejznámější držitele patří například mladík, který hrál ruskou ruletu s automatickou pistolí nebo pár, který souložil uprostřed dálnice.
Nejšílenější a nejhloupější smrti! Sex uprostřed dálnice a vlastní hlava uříznutá motorovkou
1.Ujel mu výtah, vzteky se zabil
Muži na elektrickém vozíku přímo před očima ujel výtah. To ho zřejmě doběla rozlítilo, protože na zavřené dveře začal zuřivě najíždět. Jednou, dvakrát, třikrát. Při třetím nárazu dveře prorazil a zřítil se do hluboké šachty. Pád pochopitelně nepřežil. K incidentu došlo v srpnu roku 2010 v Jižní Koreji. Muž obdržel posmrtné ocenění a správci budovy nechali dveře zpevnit.
2.Smrtící touha
Dalšími výherci Darwinovy ceny jsou milenci z Brazílie. Ocenění si vysloužili v roce 2010. Jeli autem po největší brazilské dálnici Via Dutra. Po cestě je však přepadla nepřekonatelná sexuální touha a museli zastavit na rychlovku. Místo toho, aby zajeli do odstavného pruhu, zastavili přímo v pravém jízdním pruhu. Vylezli z auta a pustili se do práce. Netrvalo to dlouho a srazil je kamion.
3.Z neplechy smrt
V listopadu roku 2015 „putovala“ cena do Chorvatska. Jejím výhercem se stal zlodějíček Bojan Bešić. Ve vězení byl každou chvíli a nakonec v něm i zemřel. Stráže ho totiž kvůli jeho divokému chování museli zavřít do vypolstrované cely. Bojanovi se tam nějak podařilo propašovat zapalovač. Chtěl zřejmě způsobit chaos, a tak založil požár u dveří. Nejprve euforicky pobíhal po cele, když se oheň však začal rozšiřovat, nadšení vystřídala panika. Než se k němu stihla dostat pomoc, uhořel.
4.Mužnost až za hrob
Jedním z nejšílenějších nositelů Darwinovy ceny je Polák Krystof Azninski. Ten v roce 1995 popíjel s kamarády a postupně došlo až na svlékání a dokazování mužnosti. Vše začalo nevinně. Muži se nejdřív jen vzájemně mlátili zmrzlými tuříny. Jeden z nich pak však chtěl dokázat kamarádům svou tvrdost tím, že si motorovou pilou uřízl kus nohy. Načež Azninski prohlásil: „Sledujte tohle!“ a pilou si vlastnoručně uřízl hlavu.
5.Úspěšný právník, neúspěšný letec
Právník Garry Hoy měl neochvějnou důvěru v bezpečnostní sklo budovy, ve které pracoval. Právně zastupoval bezpečnostní firmu Holden Day Wilson a koncipientům často důvěru ukazoval kouskem, kdy se rozběhl a plnou silou se vrhl na jedno z oken. Vtípek dělal mnohokrát a pokaždé mu vyšel. Štěstí mu došlo v roce 1993. Okno sice po jeho skoku zůstalo neporušené, rám však vypadl a Hoy se i s neporušenou tabulí skla zřítil ze čtyřiadvacátého patra přímo před zraky skupinky koncipientů.
6.„Cinknutá“ ruská ruleta
Jedním z úplně nejznámějších držitelů Darwinovy ceny se v roce 2000 stal tehdy devatenáctiletý Rashaad z Texasu. Na návštěvě u přátel chtěl být za tvrďáka a rozhodl se, že jim ukáže kolo ruské rulety. Použil k tomu samonabíjecí pistoli ráže 45 ACP. Nedošlo mu však, že u tohoto typu se na rozdíl od revolveru nábojnice automaticky vkládá do hlavně při natažení zbraně. Šanci přežít měl proto doslova nulovou.
7.Rozptýlený řidič
V lednu roku 2016 putovala Darwinova cena do amerického státu Michigan. Vysloužil si ji tehdy osmapadesátiletý Clifford Ray Jones. Jednoho dne se totiž rozhodl, že si zpříjemní cestu autem. Odepnul pás, stáhl si kalhoty, pustil si porno a začal se uspokojovat. Do toho všeho si otevřel střešní okno. Místo v kalhotách měl však radši držet ruku na volantu, protože během jízdy ztratil kontrolu nad vozem a vyletěl skrz otevřené střešní okénko.
8.Výměna míst v autě... za jízdy
V roce 2010 si Darwinovu cenu vysloužila teprve jednadvacetiletá Kelita Nicole Hicksová. Jela s kamarádem v autě zvaném T-Top. To je v podstatě kabriolet, který nemá celou střechu skládací, ale má veprostřed pevný sloupek. Se spolujezdcem si chtěla vyměnit místa. Rozhodla se proto přelézt střešní sloupek. Během toho však omylem kopla do volantu. Spolujezdec, který se spodem snažil dostat na její místo, volant rychle chytil, aby zabránil nehodě. Tím však auto prudce stočil. Kelita v dálniční rychlosti vypadla a následně v nemocnici zemřela.
9.Protest za právo zemřít
Některé Darwinovy ceny by se daly shrnout dvěma slovy: ironie osudu. Takový je i případ Phillipa Contose z roku 2011. Contos byl vášnivý motorkář a na přilby si moc nepotrpěl. Když stát New York zavedl nový zákon, podle kterého musejí motorkáři nosit helmy povinně, vyrazil do ulic. Během protestu však došlo k nehodě a Contos přepadl přes řidítka rovnou na hlavu.
10.Kastrace v supermarketu
Na závěr je také třeba zmínit, že k vítězství Darwinovy ceny není nutné zemřít. Kompletně stačí, když jedinec zamezí tomu, aby jeho genová linie pokračovala. Tak jako muž z Arizony v roce 2018. Podle místních zákonů občané mohou u sebe nosit střelné zbraně, a to dokonce bez speciálních pouzder. Muž měl proto pistoli ledabyle zastrčenou za kalhotami. Když mu sjela o trochu níž, chtěl ji vrátit na původní místo. Omylem však stiskl spoušť, a dokonale se tak připravil o své mužství.
