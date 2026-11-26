Dcera pomáhala otci zahladit vraždu: Tělo maminky odvezli na vozíku do kanálu
V britském městě Walsall došlo na konci září k rodinnému zločinu. Vrahovi Johnovi Anslowovi (65) pomohla s likvidací těla oběti jeho vlastní dcera. Tělo zavražděné maminky odvezli na invalidním vozíku do kanálu. Soud oba poslal za mříže.
Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. V případě Hayley-Marie Fergusonové a jejího otce Johna Anslow to platí dvojnásob. Johna soud popsal jako podlého vraha. Má na svědomí smrt mladé maminky. Právě se zbavením jejího těla mu pomáhala dcera Hayley.
Jak informoval Daily Mirror, dvojice 29. září v noci společně naložila tělo Johnovy oběti na invalidní vozík a po ulici ho odvezli k nedalekému kanálu. Vozík by přitom měl být jejich, oba tvrdí, že trpí fyzickými postiženími. Na záběrech z bezpečnostních kamer však chodí bez problémů. Právě tohoto domnělého neduhu Anslow využil při vraždě. Oběť totiž požádal, zda by ho na vozíku nedotlačila domů. Tam ji sexuálně napadl a následně zavraždil.
Kromě samotného převozu těla pomáhala Hayley otci i s úklidem místa činu. Muže poslal soud do vězení na doživotí, s minimální lhůtou 26 let. Jeho dcera za napomáhání vyfasovala šest let. Vyšlo také najevo, že kromě samotné pomoci si před likvidací mrtvé tělo vyfotila.
Rodina zavražděné rozsudek uvítala, jejich bolest však nijak nezmírnil. „Nejhorší je, že jste malého chlapečka okradli o dospívání s maminkou po boku. Vychováme ho ale tak, aby na ni nikdy nezapomněl a přesně věděl, jak úžasná žena to byla,“ uvedli pozůstalí.
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