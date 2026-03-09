Tragédie kousek od českých hranic: Otec přejel synka (†4) na benzince!
Na slovenské benzinové čerpací stanici v Novém Meste nad Váhom, kousek od českých hranic, došlo v sobotu k ohromné tragédii. Teprve čtyřletého chlapečka tam při couvání autem srazil vlastní otec. Hoch bohužel svým zraněním na místě podlehl.
Tatínek byl se svým synem zrovna na benzinové stanici. Chlapec stál u tankovacích stojanů. Otec natankoval a chtěl auto přeparkovat. O tom, že je jeho synáček hned u vozu, neměl ani tušení. Malý hoch se měl podle svědků zaseknout pod koly auta.
I když na místo okamžitě vyrazili záchranáři, chlapečkovi už bohužel nebylo pomoci. „Navzdory veškeré snaze zdravotníků děťátko zraněním bohužel podlehlo,“ řekla pro deník Nový Čas mluvčí slovenských záchranářů Petra Klimešová. Po traumatickém incidentu skončil v péči zdravotníků i otec chlapce, který auto řídil.
Případ vyšetřuje i policie. „Okolnosti nehody, míra zavinění a další podrobnosti jsou předmětem vyšetřování. Vzhledem k citlivosti případu nebudeme poskytovat bližší informace,“ řekla policejní mluvčí Petra Klenková deníku Plus JEDEN DEŇ.
