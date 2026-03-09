Tragédie kousek od českých hranic: Otec přejel synka (†4) na benzince!

Chlapečka otec srazil při couvání.
Autor: kjm - 
9. března 2026
11:57

Na slovenské benzinové čerpací stanici v Novém Meste nad Váhom, kousek od českých hranic, došlo v sobotu k ohromné tragédii. Teprve čtyřletého chlapečka tam při couvání autem srazil vlastní otec. Hoch bohužel svým zraněním na místě podlehl. 

Tatínek byl se svým synem zrovna na benzinové stanici. Chlapec stál u tankovacích stojanů. Otec natankoval a chtěl auto přeparkovat. O tom, že je jeho synáček hned u vozu, neměl ani tušení. Malý hoch se měl podle svědků zaseknout pod koly auta.

I když na místo okamžitě vyrazili záchranáři, chlapečkovi už bohužel nebylo pomoci. „Navzdory veškeré snaze zdravotníků děťátko zraněním bohužel podlehlo,“ řekla pro deník Nový Čas mluvčí slovenských záchranářů Petra Klimešová. Po traumatickém incidentu skončil v péči zdravotníků i otec chlapce, který auto řídil.

Případ vyšetřuje i policie. „Okolnosti nehody, míra zavinění a další podrobnosti jsou předmětem vyšetřování. Vzhledem k citlivosti případu nebudeme poskytovat bližší informace,“ řekla policejní mluvčí Petra Klenková deníku Plus JEDEN DEŇ.

Video  Tragická nehoda na hlavním tahu u Velvar, 9. března 2026  - Blesk.cz - David Malík
Video se připravuje ...

Chlapečka otec srazil při couvání.

Patri Malý ( 9. března 2026 13:05 )

To musel být pořádný pablb, když ani nepostrádal vlastní dítě...

