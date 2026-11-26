Utýrali teprve půlroční Miu: Matku s partnerem poslal soud do vězení!
Je tomu již téměř rok, co v nemocnici v Banské Bystrici zemřela teprve šestiměsíční Mia. Následná pitva ukázala, že dívenka měla vážná vnitřní zranění a řadu podlitin. Znalci je přirovnali k pádu z velké výšky. Případem se ihned začala zabývat policie a za nedlouho zatkli matku Mii a jejího partnera. Ty nyní soud poslal za mříže.
Matka Tereza se ke špatnému zacházení s vlastní dcerou po zadržení přiznala. Její partner však veškerá obvinění do poslední chvíle odmítal. Nicméně zranění, která u Mii po úmrtí patologové objevili, mluví jasně. Dívenka si je sama způsobit nemohla. Jejich rozsah přirovnali k následkům autonehody nebo pádu z výšky. Přesnou příčinu úmrtí určili jako septický šok.
Kromě viditelných modřin a podlitin měla holčička i zranění v oblasti konečníku. Soud v Banské Bystrici dvojici poslal za mříže. Matka dostala trest v délce osm a půl roku, jejího partnera odsoudili na deset let. Rozsudky zatím nejsou pravomocné. Zástupce ženy odvolání zatím nepodal. Právník jejího partnera ano.
„I v závěrečné řeči jsem poukázal na stav důkazní nouze vůči mému klientovi. Rozhodnutí soudu respektujeme. Podali jsme proti němu odvolání a hodláme pokračovat,“ uvedl mužův zástupce podle serveru Tnlive.sk.
Stejně tak chce za jeho propuštění bojovat i matka obviněného. Nechce, aby jeho dcera z předchozího manželství vyrůstala bez otce.
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