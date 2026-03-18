Ondra (†3) uhořel při požáru domu: Další děti skončily v nemocnici
Rozsáhlý požár zasáhl dvě rodiny ve slovenské obci Mirkovce. Tragédii nepřežil malý Ondrejko (†3). Další dvě děti jsou v nemocnici. Obyvatelé skončili bez střechy nad hlavou a museli jít bydlet k příbuzným. Událost zasáhla celou obec včetně starosty. Odhalil, že stavba byla postavená nelegálně.
Při obrovském požáru v obci Mirkovce přišel o život teprve tříletý chlapeček. Další dvě děti z hořícího domu zachránili sousedé. Záchranáři je transportovali vrtulníkem do košické nemocnice s popáleninami, informovala TV JOJ.
K situaci se vyjádřil i starosta města. Podle něj byl dům, ve kterém bydlely dvě rodiny, postavený nelegálně. „Chlapec, Ondrejko, který neštěstí nepřežil, byl příbuzný dalších dvou dětí, které skončily v nemocnici. Nevím přesně, jak požár vznikl. Je možné, že od kamen, ale potvrdit to musí vyšetřovatelé,“ popsal starosta Marián Engel pro deník Nový Čas. „Bez střechy nad hlavou zůstali čtyři lidé, šli k příbuzným. Je nám velmi líto, co se stalo (…),“ doplnil.