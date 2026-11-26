Opilí rodiče srazili vlastní dítě do kolejiště: Zachránil ho odvážný mladík!
Na mnichovském nádraží došlo v pondělí k velmi děsivému incidentu. Opilí rodiče z Polska omylem shodili kočárek s miminkem do kolejiště. Nebýt pohotové reakce odvážného mladého muže, mohlo dojít k tragédii.
Nádraží v Mnichově se v pondělí nad ránem málem stalo dějištěm nesmírné tragédie. Okolo čtvrté ráno se na nástupišti objevil pár z Polska spolu s jejich pětiměsíčním dítětem v kočárku. Podle výpovědí pracovníků železnice byli oba na první pohled silně opilí a potáceli se.
Po chvilce jeden z nich nedopatřením do postaveného kočárku strčil. Ten se následně rozjel a i s miminkem skončil přímo v kolejišti. Na místě byl naštěstí i čtyřiadvacetiletý muž ze Sýrie, který neváhal a skočil na koleje za ním. Dítě se mu podařilo zachránit a zůstal s ním až do příjezdu policie a záchranářů. Miminko utrpělo zranění, naštěstí je však mimo ohrožení života.
„Během zásahu policie se muž z Polska choval stále agresivněji a agresivněji. Strážníci ho proto museli zpoutat,“ řekl deníku Bild mluvčí policie Tim Oberfrank. Žena nadýchala více než 1,5 promile, muž se testu na alkohol odmítl podrobit. Pár nyní kromě policie vyšetřuje i úřad pro ochranu dětí.
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