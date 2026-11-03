V Tatrách zmizel Jirka z Opavy: Zoufalá prosba rodiny!

V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
Autor: Martin Lisičan - 
3. listopadu 2026
10:17

Miluje hory, v Tatrách se po něm slehla zem. Už více než dva týdny se Jiří Schromm (50) z Opavy neozývá rodině. Podle blízkých se mohl ztratit během túry po neoznačené trase. 

Policie po Čechovi vyhlásila pátrání v sobotu 24. října. Jiří Schromm měří 185 až 190 cm, má modré oči a hubenou postavu. 

V Tatrách zmizel nejspíše v období mezi 16. až 21. říjnem. „Prosíme o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži. Jeho auto bylo zaparkováno na odstavné ploše ve Vyšných Hágách,“ uvedla zoufalá rodina ve facebookové skupině Vysoké Tatry

Podle blízkých se s největší pravděpodobností ztratil při túře po neoznačené trase v oblasti Vysokých nebo i Nízkých Tater. Kam se pohřešovaný plánoval vydat, nikdo z rodiny ale bohužel neví. „Jiří je dost výrazný typ, vysoký, mohl si jej někdo všimnout. Potřebujeme zmapovat jeho pohyb,“ dodala rodina s tím, že za jakoukoliv informaci budou vděční. 

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Jde o už druhé zmizení za poslední měsíc. V říjnu se v Nízkých Tatrách ztratil 73letý Čech Ladislav. Tento případ ale neměl dobrý konec. Turistu po týdnu intenzivního pátrání záchranáři bohužel našli mrtvého.  

 

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Davy turistů zaplavily Tatry i po prázdninách.
Zdroj: Instagram/tatry_official
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.
V Tatrách zmizel Čech Jiří.

Témata:
rodinaTatryNízké TatryOpava
Martin Lisičan
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