Smrtelná nehoda Čechů v Norsku: Našli tělo!

V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
Autor: ČTK - 
31. října 2026
11:44

V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi. Informují o tom norská média s odvoláním na policii.

Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni.

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Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují
Zdroj: Redningsselskapet

Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli již během počátečního pátrání a policie předpokládala, že zahynuli také zbývající tři Češi. Pátrací operaci úřady ukončily začátkem října.

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Stále není jasné, co se stalo poté, co malý člun se čtyřmi muži vyplul na moře z ostrova Averöya. Když se loď ve smluvený čas 18. září nevrátila, začalo rozsáhlé pátrání. Loď byla podle médií nalezena nepoškozená na volném moři. Další dvě těla se objevit nepodařilo.

V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi.

Témata:
pátránísmrtčechpolicieNorskosmrtelná nehoda
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