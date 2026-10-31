Smrtelná nehoda Čechů v Norsku: Našli tělo!
V norských vodách nalezli tělo jednoho z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi. Informují o tom norská média s odvoláním na policii.
Mrtvé tělo nalezené koncem minulého týdne v norských vodách patřilo jednomu z Čechů pohřešovaných po zářijové nehodě lodi na západě Norska. Informovala o tom v sobotu norská média s odvoláním na prohlášení policie. Příbuzní v České republice byli podle policie vyrozuměni.
Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí čtyři Češi. Jedno tělo záchranáři nalezli již během počátečního pátrání a policie předpokládala, že zahynuli také zbývající tři Češi. Pátrací operaci úřady ukončily začátkem října.
Stále není jasné, co se stalo poté, co malý člun se čtyřmi muži vyplul na moře z ostrova Averöya. Když se loď ve smluvený čas 18. září nevrátila, začalo rozsáhlé pátrání. Loď byla podle médií nalezena nepoškozená na volném moři. Další dvě těla se objevit nepodařilo.
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