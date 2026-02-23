Nehoda se stala v neděli večer. „Mladý řidič tam z nezjištěných příčin, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil při průjezdu pravotočivou zatáčkou do dvojice sloupů elektrického vedení,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Noční tragédie u Křtin: Mladík (†23) nezvládl smyk, ve zdemolovaném autě ho našli cyklisté

Mladý muž (+23) havaroval se svým vozem před pondělní půlnocí na Brněnsku. Náraz do stromu nepřežil.
Podle fotek policistů šlo o velmi tvrdý náraz. Oba mohutné betonové sloupy byly doslova vyrvány ze země, jeden z nich byl dokonce přelomen vejpůl. Nebylo divu, že řidič ve zdemolovaném BMW na místě zemřel.

Místo nehody bylo neprůjezdné. „K dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit. Přerušené elektrické vedení pak znamenalo komplikace pro energetiky,“ dodal mluvčí policie.

Mladý řidič zemřel v Rešicích na Znojemsku po nárazu do sloupů elektrického vedení.
Autor: Policie ČR