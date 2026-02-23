Nehoda se stala v neděli večer. „Mladý řidič tam z nezjištěných příčin, pravděpodobně ve velmi vysoké rychlosti, narazil při průjezdu pravotočivou zatáčkou do dvojice sloupů elektrického vedení,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.
Místo nehody bylo neprůjezdné. „K dopravním komplikacím na nevytížené vedlejší komunikaci nedocházelo. Havárií poničené sloupy museli hasiči odstranit. Přerušené elektrické vedení pak znamenalo komplikace pro energetiky,“ dodal mluvčí policie.
