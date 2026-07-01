Strašná bilance po srážce s kamionem: Zemřely Kristína s babičkou
Rodina ze Slovenska v pondělí přišla o zástupce hned dvou generací v jednu chvíli. Po tragické nehodě ve městě Giraltovce zemřela babička Anna (†78) a vnučka Kristína (†25).
Rodina přišla v jednom okamžiku hned o dvě generace. Muž, který seděl za volantem, navíc nyní bude muset žít s neuvěřitelným traumatem. Ztratil matku a dceru v jeden okamžik. Osobní vůz se srazil s nákladním autem.
Náraz byl tak silný, že obě ženy zemřely na místě. Jejich příbuzného museli záchranáři letecky transportovat do nemocnice v kritickém stavu. Utrpěl velmi vážná zranění a stále se nachází v kritickém stavu.
Příčiny havárie policie vyšetřuje, alkohol však zřejmě roli nesehrál. „Řidiče nákladního auta jsme podrobili dechové zkoušce, výsledek byl negativní,“ informovala podle deníku Plus JEDEN DEŇ policie. Státní zástupce mezitím započal trestní stíhaní pro trestný čin usmrcení.
Podle příbuzné Vlasty tatínek vychovával své tři děti právě s pomocí babičky, která v rodině zastupovala roli matky. „Vždy spolu, v pěkných i těžkých chvílích života. Tak jste spolu i odešly. Odpočívejte v pokoji,“ napsala Vlasta.
Je to smutný.... Odpočívejte v pokoji 🌿🌿