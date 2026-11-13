Střelbu v Krakově nepřežil i populární skotský DJ: James (†32) zemřel v nemocnici
Tragická sobotní střelba v Krakově doteď hýbe celou Evropou. O život přišlo šest lidí a dalších 15 utrpělo zranění. Jednou z obětí je i skotský DJ James C. (†32). Střelce při útoku postřelila policie, později zemřel v nemocnici.
V polském Krakově došlo v sobotu k velmi tragickému útoku. Michal na náměstí začal pálit z jedoucího auta ze samopalu. Na následky jeho běsnění zemřelo šest lidí a dalších 15 utrpělo zranění. Policie pachatele při zásahu postřelila, zemřel později v nemocnici.
Jednou z jeho obětí se stal i skotský DJ James C., pocházející z Prestwicku. Úctu mu vzdala i prestwická pobočka Skotské národní strany. „Vyjadřujeme tu nejhlubší soustrast Jamesovým přátelům a rodině. Bylo mu jen 32 let,“ napsala strana podle deníku Metro.
Jeho identitu britská policie zatím oficiálně nepotvrdila. „I když si ještě musíme informace nezávisle ověřit, naši specialisté již s rodinou muže pracují a poskytují jim potřebnou podporu. Naší prioritou je potvrdit identitu co nejrychleji, aby k vydání těla rodině mohlo dojít co nejdřív,“ řekl detektiv David McAlinden.
Pachatelův motiv je stále předmětem vyšetřování. Před masakrem na krakovském náměstí zavraždil ještě i vlastní rodiče a sestru. V jeho bytě se našlo sedm střelných zbraní. Michal s otcem chodíval na střelnici. Policie událost i navzdory jeho smrti nadále vyšetřuje. Chce například zjistit, jak dlouho útok plánoval.
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