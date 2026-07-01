Tatínek promluvil o vraždě těhotné Karin (†20)! Křičel jsem: Co je s Kájou? Nežije?
Minulý rok v létě došlo ve slovenském městě Partizánske k šokující tragédii. Chladnokrevný útočník třinácti výstřely usmrtil mladičkou Karin (†20) v šestém měsíci těhotenství. Od události uplynul téměř rok a o neštěstí promluvil pozůstalý tatínek. Popsal první chvíle po útoku i pohřeb nenarozené holčičky. Rodina bojuje o přísný trest pro útočníka.
Téměř před rokem, 30. srpna, došlo ve slovenském městě Partizánske k nepředstavitelné tragédii. Mladou Karin (†20) napadl v bytě s jejím přítelem agresivní útočník. Partner Martin se zachránil skokem z okna, Karin v šestém měsíci těhotenství takové štěstí neměla. Od vraha schytala třináct výstřelů a zraněním společně s nenarozenou dcerkou podlehla.
Necelý rok po tragédii rodina bojuje za přísný trest pro pachatele. Pozůstalý tatínek popsal pro deník PLUS Jeden Deň mrazivé chvilky těsně po vraždě i průběh pohřbu. První informace se dozvěděl od syna Radima (17), který mu v panice volal s tím, že se v blízkosti střílelo a starší sestra ani její partner Martin mu nezvedají mobil. Otec Radoslav okamžitě tušil, že se stalo něco strašlivého.
Když dorazil k jejímu bytu, na místě už bylo nespočet policistů. „Křičel jsem, že tam mám dceru, ale nikdo mi nic nechtěl říct,“ vylíčil. Na pozemek se snažil dostat, ale policie ho vždy zastavila. „Chytli mě a já jsem křičel: Co je s Kajou? Žije? Nežije?“ popsal a doplnil, že odpověď byla velmi krátká. V té chvíli se mu zhroutil svět. Křičel, nadával a nedokázal smrt dcery pochopit.
Po chvíli dokonce spatřil utíkajícího jezevčíka Karin a Martina. Se synem ho naháněli přes čtyři ulice, než se jim ho podařilo odchytit. Následně ho čekala další obtížná povinnost. O tragédii musel obeznámit rodinu, včetně Kariny maminky. Když jí volal, že jim milovanou dceru zastřelili, nemohla tomu manželka uvěřit. Jakmile dorazila na místo činu, zhroutila se.
Střelba měla trvat velmi dlouho. Martina útočník zasáhl třikrát, a dokonce ho pronásledoval na ulici, než mu došly náboje. Karin s miminkem měla zraněním po 13 zásazích podlehnout. Z vyšetřování a výpovědi rodiny vyplynulo, že byl agresor synem staršího muže, který Karin platonicky miloval. Martin jí dal ultimátum, ať si vybere mezi oním mužem nebo ním a Karin si vybrala svého partnera. Nejspíše se jednalo o motiv k vraždě.
Před pohřbem bylo rodině oznámeno, že v rakvi nebude jedno tělo, ale dvě. Při pitvě museli patolog nenarozenou holčičku z těla maminky vyjmout. „Když nám ukázali rakev, nezvládl jsem emoce. Místo, abych dceru vezl na svatbu, vezl jsem ji na pohřeb,“ otevřel se tatínek Radoslav. „Maličkou jsme oblékli a dali jsme ji na prsa Karin,“ popsal momenty loučení.
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