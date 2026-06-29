Smrt dětí v rozpáleném autě! Rodiče nechali chlapce (†8 a †10) spát?

Dítě v rozpáleném autě. (Ilustrační foto)
Dítě v rozpáleném autě. (Ilustrační foto)  (Autor: iStock)
Autor: Štepánka Grofová - 
29. června 2026
13:57

Na východě Kypru zemřeli dva chlapci ve věku 8 a 10 let poté, co zůstali spát v zaparkovaném autě. Okolnosti případu vyšetřuje policie. Ta zadržela otce a nevlastní matku dětí.

Tragédie se odehrála v obci Xylophagou nedaleko britské vojenské základny Dhekelia. Školáci bulharského původu byli nalezeni bez známek života uvnitř vozu odstaveného na poli poblíž obytné zástavby. Lékaři po ohledání těl uvedli, že děti měly výraznou posmrtnou ztuhlost a silné spáleniny od slunce, což nasvědčuje tomu, že byly delší dobu vystaveny vysokým teplotám.

Policie zadržela otce i macechu

Vyšetřovatelé pracují s verzí, že oba chlapci zůstali ve vozidle spát. Přesné okolnosti ale zatím nejsou jasné. Policie proto zadržela jejich otce a macechu. Oba čelí podezření z usmrcení z nedbalosti. Policisté nyní provádějí rozsáhlé vyšetřování příčin úmrtí. Nařízena byla také soudní pitva. Podle deníku Cyprus Mail děti pravděpodobně zemřely na následky udušení, tuto informaci však zatím výsledky pitvy oficiálně nepotvrdily.

Další oběti extrémních veder?

Případ přichází v době, kdy velkou část Evropy sužují mimořádně vysoké teploty. Během posledního týdne došlo ve Francii ke dvěma podobným tragédiím.

V Marseille zemřelo 18měsíční dítě poté, co zůstalo v zaparkovaném autě na areálu univerzitní nemocnice. Lékaři u něj zjistili těžké přehřátí organismu.

V obci Carpentras našli dva sourozence (†2 a †4) v autě zaparkovaném v garáži rodinného domu, kam se podle dostupných informací dostali bez vědomí matky. Vůz už se jim nepodařilo otevřít a obě děti zemřely na následky přehřátí organismu.

Video se připravuje ...
Záchrana dětí z rozpáleného auta v Nuslích.
Zdroj: Aktu.cz

Témata:
dětiotecpitvavyšetřovánímacechasmrt dítěterozpálené autopřehřátí organismupolicieEvropaFrancieMarseilleKyprCyprus Mail
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok po smrti Harapese: Takhle si rozdělili milionové dědictví!
Šok po smrti Harapese: Takhle si rozdělili milionové dědictví!
Aha!
Plavání jako lék na bolavá záda? Fyzioterapeuti varují: Může to být přesně naopak!
Plavání jako lék na bolavá záda? Fyzioterapeuti varují: Může to být přesně naopak!
Dáma
Co zabalit rodině na výlet? 5 receptů na svačiny do krabičky, po kterých se jen zapráší
Co zabalit rodině na výlet? 5 receptů na svačiny do krabičky, po kterých se jen zapráší
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Evropa sází na Airbus. Evropská investiční banka mu půjčí miliardy na výzkum i obranu
Evropa sází na Airbus. Evropská investiční banka mu půjčí miliardy na výzkum i obranu
e15
Tvrdík o fanoušcích i režimu v Edenu: Místo dohod „na slovo“ jasná pravidla. Z čeho mu je zle?
Tvrdík o fanoušcích i režimu v Edenu: Místo dohod „na slovo“ jasná pravidla. Z čeho mu je zle?
iSport
Chtěli svobodu projevu, teď kňučí, že byli vypískáni. Klempíř a Macinka sklízejí, co zaseli
Chtěli svobodu projevu, teď kňučí, že byli vypískáni. Klempíř a Macinka sklízejí, co zaseli
Reflex
Pijte dřív, než dostanete žízeň. Dehydratace se zpočátku projevuje nenápadně
Pijte dřív, než dostanete žízeň. Dehydratace se zpočátku projevuje nenápadně
Lidé a země