Smrt dětí v rozpáleném autě! Rodiče nechali chlapce (†8 a †10) spát?
Na východě Kypru zemřeli dva chlapci ve věku 8 a 10 let poté, co zůstali spát v zaparkovaném autě. Okolnosti případu vyšetřuje policie. Ta zadržela otce a nevlastní matku dětí.
Tragédie se odehrála v obci Xylophagou nedaleko britské vojenské základny Dhekelia. Školáci bulharského původu byli nalezeni bez známek života uvnitř vozu odstaveného na poli poblíž obytné zástavby. Lékaři po ohledání těl uvedli, že děti měly výraznou posmrtnou ztuhlost a silné spáleniny od slunce, což nasvědčuje tomu, že byly delší dobu vystaveny vysokým teplotám.
Policie zadržela otce i macechu
Vyšetřovatelé pracují s verzí, že oba chlapci zůstali ve vozidle spát. Přesné okolnosti ale zatím nejsou jasné. Policie proto zadržela jejich otce a macechu. Oba čelí podezření z usmrcení z nedbalosti. Policisté nyní provádějí rozsáhlé vyšetřování příčin úmrtí. Nařízena byla také soudní pitva. Podle deníku Cyprus Mail děti pravděpodobně zemřely na následky udušení, tuto informaci však zatím výsledky pitvy oficiálně nepotvrdily.
Další oběti extrémních veder?
Případ přichází v době, kdy velkou část Evropy sužují mimořádně vysoké teploty. Během posledního týdne došlo ve Francii ke dvěma podobným tragédiím.
V Marseille zemřelo 18měsíční dítě poté, co zůstalo v zaparkovaném autě na areálu univerzitní nemocnice. Lékaři u něj zjistili těžké přehřátí organismu.
V obci Carpentras našli dva sourozence (†2 a †4) v autě zaparkovaném v garáži rodinného domu, kam se podle dostupných informací dostali bez vědomí matky. Vůz už se jim nepodařilo otevřít a obě děti zemřely na následky přehřátí organismu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.