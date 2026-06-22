Dvě děti (†2 a †4) zemřely v autě: Kvůli extrémnímu vedru?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
22. června 2026
18:52

Dvě děti ve věku dva a čtyři roky byly v pondělí nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Příčinou tragédie je pravděpodobně extrémní vedro, uvedla s odkazem na místní prokuraturu agentura AFP. Teploty ve Francii podle předpovědi dosahovaly až 43 stupňů Celsia, šlo zatím o nejteplejší den současné vlny veder. Evropa se od minulého týdne potýká s extrémními teplotami, které podle meteorologů budou pokračovat i nadále.

„Příčina úmrtí zatím nebyla stanovena, ale vlna veder je hlavní vyšetřovací verzí,“ uvedla místní prokurátorka Helene Mourgesová.

Podobné neštěstí se stalo minulý týden v německém Bádensku-Württembersku, kde zemřela 20měsíční holčička, kterou její matka zapomněla v autě. Pitva prokázala, že zemřela na úpal.

Francie v pondělí vůbec poprvé vydala pro polovinu země nejvyšší varování před horkem. Meteorologové varují, že tato vlna veder by nakonec mohla být stejně vážná jako ta z roku 2003, která si po celé zemi vyžádala téměř 15.000 životů.

V neděli podle místních úřadů zemřeli na jihozápadě Francie v důsledku horka ve svých domovech tři starší lidé. Za celý víkend utonulo ve Francii 13 lidí, kteří se před vedrem snažili ukrýt ve vodě.

Kvůli teplotám přerušilo výuku 1350 škol po celé zemi, zatímco dalších 4042 upravilo vyučovací hodiny. „Minulý týden bylo ve třídě 32 stupňů,“ uvedla učitelka jedné z francouzských škol, podle které úřady nepodnikají žádná opatření k ochlazení školních budov.

Podle meteorologů budou tento týden po celé Evropě padat teplotní rekordy. Francie se bude potýkat s denními maximy přesahujícími 40 stupňů Celsia, teploty kolem 38 stupňů Celsia předpovídají meteorologové také například v Itálii a v Británii.

Za poslední čtyři roky zemřelo v Evropě přes 200.000 lidí na příčiny související s horkem. Většině úmrtí šlo přitom zabránit, uvedla tento měsíc evropská pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO).

Video  Matka nechala holčičku v rozpáleném autě. (Orlická ulice, 18. července 2022)  - Policie České republiky
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