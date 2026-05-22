Batole zůstalo 90 minut v rozpáleném autě: Policisté bojovali o čas
Dramatické chvíle zažila rodina ve slovenském Štítniku. Dvaadvacetiměsíční chlapeček se zamkl uvnitř auta a oba klíče zůstaly ve voze. Podle rodičů strávilo v rozpáleném interiéru více než 90 minut. Policisté nakonec museli rozbít okno, aby ho dostali ven.
Slovenští policisté zasahovali u případu, který mohl skončit tragicky. Na obvodní oddělení policie ve Štítniku přiběhla vyděšená matka s prosbou o pomoc. Její skoro dvouletý syn zůstal zamčený uvnitř auta a rodiče se do vozu nedokázali dostat. Podle nich zůstaly uvnitř oba klíče a dítě bylo v autě už déle než hodinu a půl. Vzhledem k vysokým venkovním teplotám chlapci rychle docházel čas.
Policisté se rozhodli jednat okamžitě. Rozbili zadní boční okno na straně nejvzdálenější od dítěte, vozidlo odemkli a batole vytáhli ven. Dítě bylo dehydrované a rozrušené. Po návratu do náruče matky se ale rychle uklidnilo a nakonec nepotřebovalo lékařské ošetření.
Policie zároveň znovu varovala před podceňováním rizika přehřátého auta. Teplota uvnitř zaparkovaného vozu může během několika minut vystoupat na nebezpečné hodnoty, a to i v případě, že venku nepanují extrémní vedra.
Pokud lidé v zaparkovaném autě zahlédnou dítě bez dozoru, měli by podle policistů okamžitě volat linku 158. Právě v podobných situacích mohou rozhodovat minuty.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.