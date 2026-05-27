Děti uškrtily chlapce (†11) ručníkem: Místní zalarmoval nářek

27. května 2026
22:10

Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa. Oba mladiství jsou v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.

Oba mladiství se přiznali, že se chtěli oběti pomstít a získat rybářské vybavení v hodnotě několika desítek eur, uvedl v úterý státní zástupce Frédéric Teillet. Byli obviněni z krádeže a z vraždy nezletilého. Taková vražda se trestá doživotním odnětím svobody, ovšem pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložen delší trest než 20 let vězení.

Tělo dítěte bylo nalezeno v neděli kolem 17:00 na břehu řeky Vilaine nedaleko centra města. Policii zavolalo několik místních obyvatel, když uslyšeli křik dítěte, uvedla prokuratura. Po příjezdu objevili na místě tělo chlapce bez známek života s osuškou utaženou kolem krku. Pitva potvrdila, že smrt byla způsobena uškrcením.

Podle prvních informací dorazil Théo na místo, aby šel odpoledne s oběma mladistvými rybařit. Obviněný mladík a 11letá oběť se seznámili den předtím, kdy spolu rybařili a dohodli se, že se sejdou znovu. V den vraždy byli oba mladiství spatřeni, jak z místa utíkají. Díky vyšetřování se v pondělí ráno podařilo identifikovat a zadržet 16letého mladíka. O rok mladší dívka se mezitím dostavila na policejní stanici.

