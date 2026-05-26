Spolužáci o vrahovi z Pardubic: Aničku (†17) před útokem psychicky ničil!
Pardubickou střední školou stále otřásá čtvrteční tragédie, při které student čtvrtého ročníku zaútočil nožem na svou bývalou přítelkyni. Dívka po převozu do nemocnice zemřela. Studenti i veřejnost si teď kladou jedinou otázku. Dalo se této tragédii zabránit?
Do pardubické střední průmyslové chemické školy se sice v pondělí vrátily maturity a režim školy se vrací do normálu, hluboký smutek po brutální vraždě studentky ale vymazat nelze. Krvavé tragédii, která otřásla celým městem, někteří stále nemohou uvěřit.
Školník sousedního učiliště popsal pro CNN Prima news, že nejdřív zaslechl hlasitý řev a myslel si, že jde o běžné studentské škádlení. Vzápětí ale uviděl útok, po kterém se kolem začali sbíhat zděšení studenti. Policisté byli podle něj na místě během několika minut a mladíka okamžitě zadrželi.
Mezi studenty se po brutální vraždě stále hlasitěji šušká o tom, že měl mladík svou bývalou přítelkyni dlouhodobě sledovat a psychicky ji terorizovat. Spolužačka zavražděné dívky tvrdí, že o stalkingu vědělo více lidí, nikdo ale netušil, že vše skončí tragédií jako z hororu. Před školou mezitím přibývají svíčky, květiny i vzkazy. „Je to smutné. Nechápu, že se to u nás stalo,“ poznamenala jedna z bývalých studentek.
Hlavně, že to všichni věděli. A co rodiče?