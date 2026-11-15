Loupežné přepadení na vlakovém nádraží v Golčově Jeníkově: Dva kumpáni přepadli teenagery
Tři chlapci v Golčově Jeníkově se ocitli tváří v tvář dvojici mladých agresorů. Dvojice mladíků po nich chtěla peníze. Když teenager odmítl zaplatit, začali mu vyhrožovat bitím. Nakonec mu vytrhli peněženku z ruky a sebrali nejméně 350 korun. Tím ale jejich řádění teprve začalo.
K incidentu došlo v pondělí 9. listopadu před budovou vlakového nádraží. Dvojice (18 a 20) tam přistoupila ke třem chlapcům (14 a 15). Starší z útočníků si nejprve řekl chlapci (14) o peníze na vlak. Když narazil na odmítnutí, vjela do něj agrese. Do výhrůžek se zapojil i jeho kumpán. Ten navíc šermoval rukama a naznačoval, že chlapce udeří pěstí.
Troufli si jen na mladší oběti
Vyděšený chlapec nakonec vytáhl peněženku. „Starší z mužů mu ji vytrhl ruky a vzal si z ní hotovost ve výši nejméně 350 korun,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. Kamarádi celé události přihlíželi a zřejmě dobře tušili, že by se mohli stát dalšími terči násilí. Raději proto útočníkům vydali elektronickou cigaretu a nabíječku k mobilu. To dvojici uspokojilo a odešla.
Policisté se do pátrání pustili okamžitě po oznámení. Díky popisu a získaným informacím se jim podařilo podezřelé vypátrat a zadržet zhruba dvě hodiny po přepadení. Oba muži pocházejí z Kutnohorska a Chrudimska. Kriminalisté následně shromáždili důkazy a zahájili trestní stíhání. „Muži byli obviněni ze spáchání trojnásobného zvlášť závažného zločinu loupeže spáchaného ve formě spolupachatelství,“ řekl Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Roste pro kriminál
Navíc vyšlo najevo, že jeden muž (18) už rostl pro kriminál dříve. Jako mladistvý byl soudně trestán za krádež a poškození cizí věci. Nyní je ve zkušební době podmíněného trestu, která mu má skončit až v září příštího roku. Soud poslal oba agresory do vazby a policisté je následně převezli do věznice v Hradci Králové. Za zvlášť závažný zločin loupeže jim hrozí až deset let vězení. Kriminalisté případ dál vyšetřují.
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