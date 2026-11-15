Loupežné přepadení na vlakovém nádraží v Golčově Jeníkově: Dva kumpáni přepadli teenagery

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: redakce)
Autor: Andrea Vídeňská - 
15. listopadu 2026
12:48

Tři chlapci v Golčově Jeníkově se ocitli tváří v tvář dvojici mladých agresorů. Dvojice mladíků po nich chtěla peníze. Když teenager odmítl zaplatit, začali mu vyhrožovat bitím. Nakonec mu vytrhli peněženku z ruky a sebrali nejméně 350 korun. Tím ale jejich řádění teprve začalo.

K incidentu došlo v pondělí 9. listopadu před budovou vlakového nádraží. Dvojice (18 a 20) tam přistoupila ke třem chlapcům (14 a 15). Starší z útočníků si nejprve řekl chlapci (14) o peníze na vlak. Když narazil na odmítnutí, vjela do něj agrese. Do výhrůžek se zapojil i jeho kumpán. Ten navíc šermoval rukama a naznačoval, že chlapce udeří pěstí.

Ilustrační foto.
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Troufli si jen na mladší oběti

Vyděšený chlapec nakonec vytáhl peněženku. „Starší z mužů mu ji vytrhl ruky a vzal si z ní hotovost ve výši nejméně 350 korun,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. Kamarádi celé události přihlíželi a zřejmě dobře tušili, že by se mohli stát dalšími terči násilí. Raději proto útočníkům vydali elektronickou cigaretu a nabíječku k mobilu. To dvojici uspokojilo a odešla.

Policisté se do pátrání pustili okamžitě po oznámení. Díky popisu a získaným informacím se jim podařilo podezřelé vypátrat a zadržet zhruba dvě hodiny po přepadení. Oba muži pocházejí z Kutnohorska a Chrudimska. Kriminalisté následně shromáždili důkazy a zahájili trestní stíhání. „Muži byli obviněni ze spáchání trojnásobného zvlášť závažného zločinu loupeže spáchaného ve formě spolupachatelství,“ řekl Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.

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Roste pro kriminál

Navíc vyšlo najevo, že jeden muž (18) už rostl pro kriminál dříve. Jako mladistvý byl soudně trestán za krádež a poškození cizí věci. Nyní je ve zkušební době podmíněného trestu, která mu má skončit až v září příštího roku. Soud poslal oba agresory do vazby a policisté je následně převezli do věznice v Hradci Králové. Za zvlášť závažný zločin loupeže jim hrozí až deset let vězení. Kriminalisté případ dál vyšetřují.

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Zdroj: Městská policie Brno

Témata:
přepadenívazbapodmíněný trestHradec Královéokres Kutná HoraPeněženkaokres ChrudimGolčův Jeníkovpeníze
Andrea Vídeňská
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