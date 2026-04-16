Šílené video ze střední školy! Ředitel holýma rukama odzbrojil Victora s pistolí

Útočník se zbraní na střední škole v Pauls Valley, Victor Lee Hawkins
Ředitel střední školy v Pauls Valley, Kirk Moore
Autor: Nicole Kučerová - 
16. dubna 2026
18:07

Bezpečností kamera v americké Oklahomě zaznamenala nevídané hrdinství ředitele střední školy, který přímo v budově vlastnoručně, bez jakékoliv zbraně, zpacifikoval bývalého studenta s pistolí. Předešel tak útoku a odnesl si poranění nohy. Všichni ostatní vyvázli bez zranění.

Bezpečnostní kamera na střední škole v Pauls Valley zaznamenala hrdinský čin ředitele, který zabránil útoku bývalého studenta, Victora Lee Hawkinse (20). Ozbrojený mladík šel po chodbě, když ředitel Kirk Moore zpozoroval zbraň v jeho ruce a bez váhání jednal.

Z nahrávky je patrné, jak bezhlavě na mladíka skočil a využil momentu překvapení. Ozbrojený neměl šanci zareagovat. Oba se svalili na sedačku na chodbě, přičemž ředitel pevně svíral oběma rukama útočníka. V tu chvíli přispěchal na pomoc jiný zaměstnanec, který mladíkovi zbraň sebral. Dvojice tak útok zažehnala.

Video  Ředitel odzbrojil útočníka s pistolí na střední škole v Oklahomě  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Jako zázrakem, jediné zranění si odnesl ředitel školy, jelikož schytal jeden výstřel do nohy. Victor přitom cestou po chodbě potkal několik studentů, ale selhala mu zbraň, další výstřel minul.

„Nepochybuji o tom, že zachránil dětské životy,“ řekl o hrdinovi šéf místní policie pro server NBC News.  „Stejně jako mnoho dalších pedagogů po celé zemi se na tyto akce připravujeme prostřednictvím školení a pečlivého vyhodnocování hrozeb,“ popsal ředitel Moore v prohlášení. „Jsem vděčný, že mé instinkty a výcvik, stejně jako Boží ruka, mi byly k dispozici,“ dodal. Vzkázal, že se zotavuje a těší se zpět do práce.

Mladík se podle webu The Guardian inspiroval střelbou na škole v Coloradu z roku 1999, která skončila smrtí 14 obětí a dvou střelců. Tento útok měl díky odvaze ředitele lepší konec. Victora zadržela policie a odvezla do vazby. Soudní řízení proběhne 8. května. 

Témata:
útočníkútokškolapistolestřelbahrdinaředitelbezpečnostbezpečnostní kamerybezpečnostní opatřenípauls valleyOklahomazbraňChodbaColoradostřední školabezpečnostní kamerazranění
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

