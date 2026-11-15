Mazaný trik s vratnými lahvemi: Bandička Rumunů si přišla na miliony!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk:CNC / Mária Sváčková)
Autor: Andrea Vídeňská - 
15. listopadu 2026
12:35

Poctivá práce jim zřejmě příliš nevoněla, a tak se partička Rumunů vydala na dráhu zločinu. Vymyslela přitom pořádně mazaný plán, jak přijít k penězům. Nechala si v zahraničí vyrobit stovky tisíc falešných lahví, opatřila je kopiemi čárových kódů a pak je začala ve velkém vhazovat do rakouských automatů na vratné obaly. Tímto stylem si přišla na pořádný balík peněz.

Rakouská policie postupně rozplétá rozsáhlý podvod, který měl zasáhnout obchodní řetězce po celé zemi. Podle informací webu Heute měli podezřelí využít  slabinu zálohového systému. Čárový kód totiž nepozná konkrétní lahev. Pouze automatu sdělí, o jaký druh, značku a objem obalu jde. A právě toho se podvodníci rozhodli využít.

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Mravenčí práce

Falešné nádoby si nechali pravděpodobně vyrobit v Rumunsku. Poté na ně nalepili okopírované etikety s čárovými kódy skutečných zálohovaných lahví. Automaty tak neměly důvod pojmout podezření. Každou nádobu vyhodnotily jako běžný vratný obal a podvodníkům vydaly zálohové poukázky. Členové skupiny měli takto obcházet obchody napříč Rakouskem a z automatů postupně tahat další a další peníze. Celková škoda se vyšplhala přes tři miliony korun.

Jenže nic netrvá věčně. Klec spadla 6. března 2026 v supermarketu ve Wiener Neustadtu. Rumun (29) se tam pokusil u pokladny vyměnit několik zálohových poukázek za hotovost. Pozorní zaměstnanci pojali podezření a zavolali policii. Ti muže zadrželi přímo u pokladny.

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Promakaný systém

Vyšetřování následně přineslo další výsledky. Jeden z členů skupiny už byl odsouzen, další dva podezřelé se podařilo vypátrat a zadržet v Rumunsku. Tři další lidé jsou ale stále na útěku. Rakouská policie po nich dál pátrá.

Podvodníci měli celou akci promyšlenou do posledního detailu. Nešlo o žádné náhodné vhazování falešných lahví do automatů. Jeden z podezřelých si pronajal sklad v okrese Bruck an der Leitha, kam nechali speciálně vyrobené nádoby dovážet kamionem. Odtud je pak pomocí pronajatých dodávek rozváželi do supermarketů po celém Rakousku. Do podvodu se podle policie zapojilo nejméně sedm Rumunů ve věku od 29 do 41 let.

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Zdroj: e15

Témata:
supermarketvratné lahveRakouskopoliciepodvodRumunskoVídeňské Nové Městočárový kódpenízeOkres Bruck an der Leitha
Andrea Vídeňská
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