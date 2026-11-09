Notorický recidivista se pokusil znásilnit babičku (83): Na kontě měl už 16 prohřešků!
Policisté z amerického města New York se zabývají zvlášť zvráceným případem. Bezdomovec Yahiness Holden (33) s bohatým trestním rejstříkem se na konci října pokusil o znásilnění více než osmdesátileté ženy. V minulosti byl souzen například za držení zbraní a jiné sexuální přečiny. Seniorka při útoku utrpěla lehká zranění.
Newyorská policie v neděli zatkla bezdomovce Yahinesse Holdena pro podezření z pokusu o znásilnění seniorky. Podle policie ženu sledoval k jejímu bytu, u dveří se pak následně začal odhalovat a dávat jí sexuální návrhy. „Po krátké potyčce, kdy se mu nepodařilo vniknout do bytu, z místa utekl,“ popsali policisté podle deníku New York Post. Napadená seniorka utrpěla lehká zranění.
Po Holdenovi se na následující dny slehla zem. Policistům se dostal do rukou až v neděli 9. listopadu, kdy si v metru nárokoval příliš mnoho sedadel. Při kontrole totožnosti rychle vyšlo najevo, že se jedná právě o hledaného násilníka. Strážníci ho proto na místě zadrželi.
Čelí obvinění z pokusu o znásilnění, loupeže, pronásledování a sexuálního zneužití. Soudce mu stanovil kauci ve výši v přepočtu přesahující čtyři a čtvrt milionu korun. Nejedná se o jeho první potyčku se zákonem, celkem má v rejstříku už 16 záznamů.
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