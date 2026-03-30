Podvody s vratnými lahvemi: Lidé jsou pro pár šupů schopni oklamat systém

Autor: avi - 
30. března 2026
15:38

Lidé se při snaze obohatit trochou peněz zdají být nesmírně vynalézaví. I u tak zdánlivě jednoduchých věcí, jako je vracení vratných lahví, dokážou přijít s neuvěřitelnými triky. Přelepují čárové kódy, vymýšlejí způsoby, jak obejít automat, nebo opakovaně využívají stejný kód. Tyto „chytré“ nápady sice vypadají nevinně, ve skutečnosti ale odhalují, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít, jen aby rychle přišli k penězům.

Na sociálních sítích se šíří videa, která odhalují neuvěřitelné způsoby, jak podvádět se systémem vratných lahví. Lidé naskenují kód z vratné lahve, ale do automatu strčí obyčejnou nevratnou flašku, nebo přelepují čárové kódy, aby obaly vypadaly jako vratné.

Podvádí i zaměstnanci

A nejde jen o internet. Policie v Česku řešila několik případů, kdy podvodníci opakovaně vraceli již vykoupené lahve či falšovali lístky, čímž způsobili škodu v desítkách tisíc korun.

Příkladem budiž vynalézavá zaměstnankyně jednoho děčínského obchodního domu. Ta se mazaně rozhodla vylepšit svůj měsíční příjem a během listopadu opakovaně vkládala do automatu již jednou vykoupené pivní lahve a získané poukázky si nechávala proplatit v hotovosti. Její „vynalézavost“ nakonec zaměstnavateli způsobila škodu přes 38 tisíc korun. Policie ji obvinila z přečinu podvodu, a pokud soud potvrdí její vinu, hrozí jí až dva roky vězení.

ctenar09 ( 30. března 2026 19:50 )

...jak říká postava Asasin v Pobertovi "...protože náš národní talent je ochcávání..."

