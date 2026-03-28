„Při nešetrném porodu Markétce nenávratně vyrvali nervy z krční míchy i z bránice. Nedokázala se sama ani nadechnout. Měla úplně ochrnutou levou ruku a šlo holé přežití,“ nerada vzpomíná na příchod dcery na svět maminka Hedvika Schützová (48).
Ruku měla holčička od narození zcela nepohyblivou a rodina se jen těžko smiřovala s tím, že to tak může být stále. Proto od dvou let jezdí cvičit do Sanatorií Klimkovice. Má za sebou už šestnáct cyklů, a vidět je v pohybu Markétiny ruky značný pokrok.
Neustále cvičí
„Hodně mi pomáhají rehabilitace s fyzioterapeutkou. Protahujeme ruce, mezilopatkové svaly, celé tělo. Bez toho by mi ruka zakrněla. Nemám na vybranou. I doma cvičím už od narození několikrát denně,“ popisuje usměvavá Markétka.
Markétce (11) při porodu vyrvali nervy z ruky, rozcvičuje ji v Sanatoriích Karel Janeček
„Nejvíc pomohly tři náročné operace ve Vídni, tu poslední prodělala v lednu. Musela proběhnout bez odkladu, bez ní by rukou a prsty nehýbala,“ dodala maminka Hedvika.
Bez odškodnění
Pojišťovny ani jeden z operativních zákroků, které se v Česku nedělají, odmítly uhradit, Na dvě operace se složili dárci přes nadaci Donio, tu třetí přes nadaci Život dětem, a rodina si doplácela zbytek. Poslední zákrok vyšel na klinice u profesora Roberta Schmidhammera ve Vídni na 350 tisíc korun.
Od nemocnice za zpackaný porod rodina odškodné nedostala.
Kamilka (13) ze Zázraku Blesku náhle ochrnula: Tělíčko jako hadrová panenka! I tak sbírá vítězství...
Stav se lepší
„S omezením hybnosti ruky souvisí pomalejší vývin obecně. Cvičíme od jejích tří let, aby nezůstala ruka nehybná. Potřebuje lázně dvakrát ročně i s programem REHA KLIM,“ sdělila fyzioterapeutka Sanatorií Klimkovice Markéta Májková.
REHA KLIM je intenzivní rehabilitace určená dětem s motorickým deficitem různého původu, jako následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody), poúrazové stavy (úrazy hlavy, končetin, polytraumata), anebo stavy po zánětlivých a revmatických onemocněních.