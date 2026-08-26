Tyran žádal po manželce intimní fotografie: Vydíral a vyhrožoval poškozením domu
Policie na Třebíčsku v minulém týdnu zahájila trestní stíhání tyrana, který vydíral svou manželku. Hrozil jí zveřejněním jejích intimních fotografií, pokud mu nepošle další. V Rakousku je za obdobný čin také trestně stíhaný. Soud ho uvalil do vazby.
Policie na Třebíčsku minulý týden obvinila tyrana z trestného činu vydírání. Od půlky srpna měl prostřednictvím sociálních sítí kontaktovat svou ženu a nutit ji k zasílání intimních fotografií. Vyhrožoval, že pokud neuposlechne, zveřejní dříve zaslaný sexuální obsah.
Kromě intimních fotografií vydíráním nutil ženu k neustálému udržování komunikace, ke které používal hned několik telefonních čísel. „Ženě hrozil také tím, že jí znemožní najít si zaměstnání v České republice, poškodí její dům v Rakousku nebo napadne bankovní účet jejího blízkého příbuzného. Svými výhružkami u ženy vzbudil důvodnou obavu, že pokud jeho požadavkům nevyhoví, své hrozby uskuteční,“ popsala kriminalistka Dominika Mrkosová.
Vyděšená manželka tak plnila vše, o co ji muž žádal. Dále mu posílala fotografie a udržovala s ním kontakt. V průběhu ale vše nahlásila na policii. „Policistům mimo jiné sdělila skutečnost, že je proti jejímu manželovi v Rakousku vedeno trestní řízení. Ten se měl od listopadu loňského roku do letošního března právě v zahraničí dopustit závažných trestných činů vydírání, sexuálního nátlaku a poškození cizí věci,“ dodala Mrkosová.
Policisté nashromáždili důkazy, materiály a prověřili skutečnosti. „Následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání,“ vysvětlila kriminalistka. Dne 20. srpna pak zahájili trestní stíhání a tyrana umístili do policejní cely. Okresní soud v Třebíči o den později uvalil muže do vazby.
„Policisté poté muže eskortovali do vazební věznice v Brně. Další okolnosti případu kriminalisté z oddělení obecné kriminality nadále vyšetřují. V případě prokázání viny za trestný čin vydírání hrozí muži nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání až čtyř let,“ uzavřela Mrkosová.
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