Pardubická střední po vraždě studentky: 4 dny od masakru zpátky do školy!
Střední škola v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, dnes obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici psychologická pomoc. O víkendu se uskutečnilo on-line skupinové setkání zaměřené právě na psychickou podporu žáků a zaměstnanců. Řekla to ředitelka Střední průmyslová škola chemické v Pardubicích Markéta Tefrová.
Výuka podle rozvrhu začala v pondělí od druhé vyučovací hodiny, pokračují i maturity, které byly v pátek zrušené, uvedla.
„Je tu rozsáhlá odborná pomoc, jsou tu týmy psychologů a koná se intervence ve třídách, s učiteli i napříč celou školou pro všechny zúčastněné,“ řekla ředitelka. Policie škole doporučila své interventy, kteří se zabývají mimořádnými situacemi a zprostředkováním psychologické pomoci.
Maturity se konají podle naplánovaného harmonogramu. Zkoušky, které byly kvůli incidentu odložené, budou v náhradním termínu do 10. června. „Takto nám to doporučili všichni odborníci,“ řekla Tefrová. Podle ní se s událostí studenti i personál školy vyrovnávají každý po svém, maturanti ale situaci zvládají. Odborníci všem, kdo o to požádají, navrhnou vhodné relaxační techniky. Škole doporučili vrátit se, jakmile to bude možné, do normálního stavu.
Mladík, jemuž ještě nebylo 18 let, napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. V sobotu Okresní soud v Ústí nad Orlicí mladíka poslal do vazby, za vraždu mu hrozí až deset let vězení.
Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli.
