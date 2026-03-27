Tělo na hladině jezera v Pardubicích? Policie došla k překvapivému závěru
Pardubická policie vyrazila k údajné mrtvole na jezeře. Volající popisoval vlasatou hlavu vznášející se na hladině. Po příjezdu hlídka zjistila, že je to opravdu tělo, jenom nebylo lidské. Ostatky patřily uhynulé nutrii. Kromě hlodavce řešili strážníci i tělo lišky a slepice.
Ve středu 25. března policie obdržela podivný telefonát s popisem těla na hladině Matičního jezera v Pardubicích. Hlídka po příjezdu potvrdila, že ze břehu opravdu objekt vypadá jako lidská hlava. Po bližším prozkoumání zjistila, že to i bylo tělo, jenom nepatřilo člověku, nýbrž nutrii.
Mrtvý hlodavec se vznášel na hladině a působil jako lidská hlava. Kromě nutrie strážníci řešili ještě ostatky lišky a slepice. Podle webu městské policie mohlo jít o souboj nepřátel, který dopadl nerozhodně.
Strážníci předali informace o tělech správě města, která se stará o asanaci větších uhynulých zvířat. Další možností je kontaktovat příslušné myslivecké hospodáře.
