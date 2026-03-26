Děsivé záběry z Turecka: Internetová hvězda skočila z mostu
TikToková hvězda Kübra Karaaslanová zemřela po pádu z mostu Osmangazi v Istanbulu. Podle dostupných informací skočila sama, její poslední okamžiky zachytili svědci na video. Okolnosti smrti prověřuje policie.
Na most Osmangazi měla mladá influencerka (†21) dorazit sama. Jejího podivného chování si všimli řidiči a další lidé na místě. Když přelezla zábradlí a postavila se na okraj, začali ji přesvědčovat, aby to nedělala. Jejich snaha však byla marná.
Navzdory dlouhému přemlouvání se Kübra rozhodla skočit. Z mostu se zřítila z velké výšky přímo před zraky lidí, kteří se ji snažili zastavit. Celý okamžik navíc natočili svědci na mobilní telefony a záběry se rychle rozšířily po sociálních sítích.
Na místo vyrazily záchranné složky, ženu už ale nedokázaly oživit. Následně bylo potvrzeno, že zemřelou je právě TikTok tvůrkyně Kübra Karaaslanová. Podle tureckých médií byla známá videi z každodenního života, díky nimž si vybudovala početnou skupinu sledujících. Ti si krátce před tragédií všimli, že její účty na sociálních sítích zmizely.
Úřady nyní zahájily vyšetřování a zjišťují, co přesně smutné události na mostě předcházelo.
