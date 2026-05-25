Policie zmařila barbarský útok na dvě ženy: Jednu agresor plánoval poleptat kyselinou

Kyselina chlorovodíková
Kyselina chlorovodíková  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. května 2026
12:28

Policie v Košicích včas zmařila plánovaný násilný útok na dvě ženy, a to v rámci akce s krycím názvem Leptač. Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu plánovat brutální útok, při kterém uvažoval i o použití kyseliny, aby jedné z obětí způsobil vážná zranění.

Policie v Košicích včas zmařila plánovaný násilný útok na dvě ženy. Akce s krycím názvem Leptač proběhla v rámci vyšetřování závažné trestné činnosti.

Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu připravovat útok na dvě konkrétní ženy. Jedna z možností byla, že by jedna z obětí byla napadena kyselinou v obličeji, což by jí mohlo způsobit těžká a trvalá zranění. Uvažoval také o jiných formách fyzického napadení.

Muž měl zároveň shromažďovat informace o pohybu žen, jejich denním režimu i místech, kde se zdržují, a tyto údaje měl předávat dalším lidem, informuje deník Plus jeden den.

Díky mravenčí práci policie a včasnému zásahu speciální policejní jednotky se podařilo útok odvrátit. „V důsledku přijatých opatření a včasného zásahu protizločinecké jednotky ÚBOK nedošlo k dokonání tohoto závažného skutku. Po obviněném muži policie pátrá,“ uvedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikace.

Během akce byly provedeny domovní prohlídky a zajištěny důkazy, které nyní policie vyhodnocuje. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až dvanáct let odnětí svobody.

Témata:
útokženyzásahvyšetřovánípoleptánípolicieKošicekyselina
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Skončila jsem před branami finále, tvrdí Brzobohatá po krachu manželství
Skončila jsem před branami finále, tvrdí Brzobohatá po krachu manželství
Aha!
V Česku vznikají trofeje pro Tour de France i sklářské dědictví UNESCO: Do kterých dílen můžete nahlédnout?
V Česku vznikají trofeje pro Tour de France i sklářské dědictví UNESCO: Do kterých dílen můžete nahlédnout?
Dáma
Luxusní snídaně z vloček: Vyzkoušejte čokoládové overnight oats nebo domácí granolu
Luxusní snídaně z vloček: Vyzkoušejte čokoládové overnight oats nebo domácí granolu
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Práce na šest hodin týdně. Většina kurýrů nechce klasické zaměstnání, tvrdí manažerka Woltu
Práce na šest hodin týdně. Většina kurýrů nechce klasické zaměstnání, tvrdí manažerka Woltu
e15
Rekordman Petržela: vyhazov ze Slovácka! Důvod? Prý špatný vliv na kabinu
Rekordman Petržela: vyhazov ze Slovácka! Důvod? Prý špatný vliv na kabinu
iSport
Macinkův chudý vnitřní svět u Moravce. Jeho provokace nejsou nevinné, ale hloupé a destruktivní
Macinkův chudý vnitřní svět u Moravce. Jeho provokace nejsou nevinné, ale hloupé a destruktivní
Reflex
V tomto jezeře vás obklopí tisíce medúz. Přes den putují za sluncem a většinou vás nežahnou
V tomto jezeře vás obklopí tisíce medúz. Přes den putují za sluncem a většinou vás nežahnou
Lidé a země