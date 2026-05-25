Policie zmařila barbarský útok na dvě ženy: Jednu agresor plánoval poleptat kyselinou
Policie v Košicích včas zmařila plánovaný násilný útok na dvě ženy, a to v rámci akce s krycím názvem Leptač. Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu plánovat brutální útok, při kterém uvažoval i o použití kyseliny, aby jedné z obětí způsobil vážná zranění.
Podle vyšetřovatelů měl obviněný muž delší dobu připravovat útok na dvě konkrétní ženy. Jedna z možností byla, že by jedna z obětí byla napadena kyselinou v obličeji, což by jí mohlo způsobit těžká a trvalá zranění. Uvažoval také o jiných formách fyzického napadení.
Muž měl zároveň shromažďovat informace o pohybu žen, jejich denním režimu i místech, kde se zdržují, a tyto údaje měl předávat dalším lidem, informuje deník Plus jeden den.
Díky mravenčí práci policie a včasnému zásahu speciální policejní jednotky se podařilo útok odvrátit. „V důsledku přijatých opatření a včasného zásahu protizločinecké jednotky ÚBOK nedošlo k dokonání tohoto závažného skutku. Po obviněném muži policie pátrá,“ uvedla Zuzana Hrabovská z odboru komunikace.
Během akce byly provedeny domovní prohlídky a zajištěny důkazy, které nyní policie vyhodnocuje. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu až dvanáct let odnětí svobody.
