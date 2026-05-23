Útočník z Pardubic putoval do vazby: Vysvětloval, proč vraždil

Student (17) ubodal spolužačku (†17) kvůli lásce.
Policistů se ptal, zda ho zastřelí.
Zavražděná Anička
Před školou vzniklo pietní místo.
Aktualizováno -
23. května 2026
12:25
Autor: ČTK, Jitka Pecharová - 
23. května 2026
12:14

Tragédie v Pardubicích má další vývoj. Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy, do vazby. Hrozí mu až deset let ve vězení. Soudu žák sděloval, proč vraždil.

„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce Jiří Procházka. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.

„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.

Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.

Útočit měl hoch zákeřně zezadu. Dívka utrpěla několik ran v oblasti hrudníku. Záchranáři na místě bojovali o její život, po převozu do nemocnice však zraněním podlehla. 

„Zadrželi ho kousek u ní. Seděl na zemi a říkal, že se podřízne,“ popsal svědek na adresu studenta aplikované chemie. Podle spolužáků byl zvláštní a tichý. Jedna z kuchařek serveru iDnes.cz řekla, že se policistů při zadržení ptal, zda ho zastřelí.

Jitka Pecharová
Martin Štáb ( 23. května 2026 12:53 )

Jenom 10 let? Doživotí bez nároku na propuštění. Zmařit tak mladý život. Vlastně jaký koliv život. Je mi z toho smutno.

Ján Poliach ( 23. května 2026 12:51 )

Je absolutne jedno co ŕekl!!!! Jde jen o to co udelal. 10 let? Za planovanou vrazdu? Nahodne ji potkal a nahodne mel nuz no jasne. Za 6 let by byl venku. To snad vazne chce ceska justice se divat do oci pozustalym?

