Útočník z Pardubic putoval do vazby: Vysvětloval, proč vraždil
Tragédie v Pardubicích má další vývoj. Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy, do vazby. Hrozí mu až deset let ve vězení. Soudu žák sděloval, proč vraždil.
„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce Jiří Procházka. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.
„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.
Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které ji způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.
Útočit měl hoch zákeřně zezadu. Dívka utrpěla několik ran v oblasti hrudníku. Záchranáři na místě bojovali o její život, po převozu do nemocnice však zraněním podlehla.
„Zadrželi ho kousek u ní. Seděl na zemi a říkal, že se podřízne,“ popsal svědek na adresu studenta aplikované chemie. Podle spolužáků byl zvláštní a tichý. Jedna z kuchařek serveru iDnes.cz řekla, že se policistů při zadržení ptal, zda ho zastřelí.
Jenom 10 let? Doživotí bez nároku na propuštění. Zmařit tak mladý život. Vlastně jaký koliv život. Je mi z toho smutno.