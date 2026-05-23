Strašlivá smrt potápěčů na Maledivách: Zabila je iluze?!
Svět zasáhla zpráva o hromadném úmrtí rekreačních potápěčů na Maledivách. O život přišlo celkem pět lidí a následně i jeden ze zasahujících záchranářů. Podle expertů je možné, že příčinou tragédie byla zákeřná optická iluze, která skupinu dezorientovala.
Podle expertů z Finska by za neštěstím mohla být jakási podvodní fata morgána. Naplavený písek totiž podle nich z úhlu pohledu potápěčů vypadal, jako by cestu úplně blokoval. I když se chodbou dalo proplout, na první pohled to tak nevypadalo.
Potápěči si podle odborníků tím pádem vybrali špatnou chodbu, která vedla do slepé uličky. „Pokud se opravdu dostali do této chodby, dostat se ven by bylo téměř nemožné,“ popsali deníku Bild. V nastalém zmatku jim pak nejspíš došel kyslík. Incident se do historie Malediv zapsal jako největší potápěčské neštěstí.
O život přišla celá pětičlenná italská skupina, jejíž součástí byly i matka s dcerou. Při následných vyprošťovacích pracích navíc zemřel i jeden z potápěčů, který na místě zasahoval. Jednou z hlavních příčin mělo být i to, že skupina se ponořila do zhruba 60 metrů. Na Maledivách je pro rekreační potápění limit 30 metrů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.