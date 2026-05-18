Na Maledivách zemřelo šest potápěčů: Po několika dnech našli těla

18. května 2026
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
Tragédie, při které na Maledivách zemřelo pět italských potápěčů, má další oběť. Při pátrání zemřel maledivský potápěč. Informovala o tom agentura ANSA. Potápěči už našli všechna těla. Maledivská armáda, které pátrací akci organizuje, je plánuje vyzvednout v příštích dnech. K hledání se připojili také tři finští potápěči, kteří přicestovali na pomoc místní armádě.

Pátrání po tělech čtyř Italů v jeskyni na atolu Vaavu na Maledivách bylo v sobotu obnoveno po pátečním přerušení kvůli špatnému počasí, napsal deník The Guardian. Podle italského ministerstva zahraničí se Italové potápěli při průzkumu jeskyně v hloubce asi 50 metrů, zatímco limit pro rekreační potápění na Maledivách je 30 metrů, píše agentura AP. 

Neštěstí, jehož okolnosti se stále vyšetřují, se stalo ve čtvrtek na atolu Vaavu. Zemřelo při tom celkem pět Italů, tělo jednoho z nich se našlo už ve čtvrtek a v pátek se ho podařilo vyzvednout z hloubky přibližně 60 metrů.

Zbylá čtyři těla potápěčů lokalizovala 18. května elitní skupina potápěčů z Finska. Jak uvedl deník The Sun, řada z nich má za sebou bohaté zkušenosti. Někteří například pomáhali u případu uvěznění fotbalového týmu v thajské jeskyni v roce 2018. Další zasahovali u incidentu s plachetnicí Plura v Norsku v roce 2014.  Maledivská armáda, které pátrací akci organizuje, plánuje těla vyzvednout v příštích dnech. 

Dvě z pěti obětí byly na Maledivách oficiálně na vědecké misi, jejímž cílem bylo monitorovat mořské prostředí a studovat dopady změny klimatu na tropickou biodiverzitu, uvedla v pátek Janovská univerzita. Ta rovněž podle AP oznámila, že potápění v jeskyni nebylo součástí plánovaného výzkumu.

Skupina, která se v jeskyni potápěla, připlula k atolu na lodi Duke of York s dalšími 20 Italy. Ti jsou podle italské diplomacie v pořádku v maledivské metropoli Malé. Místní úřady lodi pozastavily povolení k plavbě, dokud se neštěstí v jeskyni nevyšetří.

Na Maledivách zemřelo šest potápěčů.
Na Maledivách zemřelo šest potápěčů.
Během potápění zemřela i Monica Montefalcone.
Během potápění zemřela i Monica Montefalcone.
Giorgia Sommacal zemřela po boku své maminky Monicy.

Radek Meluzin ( 18. května 2026 10:33 )

plachetnicí Plura?? Autore? Plura je jeskyně. 😕

bizon_pepa ( 18. května 2026 09:21 )

Udělali si pěkný výlet. Bohužel to neklaplo.

