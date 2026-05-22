Hoch měl v Pardubicích ubodat spolužačku: Padlo obvinění!

Policisté zasahují na pardubické střední, kde po konfliktu jedna osoba utrpěla zranění.
Prostor před budovou školy v Pardubicích, kde došlo k útoku nožem
Aktualizováno -
22. května 2026
10:44
Autor: ČTK, Kamil Morávek, Nicole Kučerová - 
21. května 2026
15:07

Oběť čtvrtečního napadení u Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích zemřela. Obětí je studentka. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu a obvinili ho z vraždy. Motivem mohly být podle svědků vztahové problémy.

Policie obvinila z vraždy mladíka, který ve čtvrtek zaútočil na dívku v blízkosti Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti policie nebude poskytovat další informace.

Událost se stala kolem 14:00 na ulici před školou. Útočníka policie během chvíle dopadla. Měl podle Janovské vztah ke škole, řekla bez upřesnění. Zástupce ředitelky školy Jiří Kraus nechtěl sdělit bližší informace, platí na ně embargo.

„Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na SPŠCH, z preventivních důvodů jsme rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy,“ uvedla policie. Policie si vyhradila poskytování všech informací. 

Policie evakuaci ukončila kolem 16:00. „Studentů bylo asi 200, ztotožnili jsme si je a těm, kteří to potřebovali, jsme nabídli intervenci,“ řekla Janovská. Pomoc lidem s psychickými obtížemi poskytovaly také posádky záchranné služby, uvedl Strašík. Podle Janovské už také skončila bezpečnostní prohlídka, pyrotechnici ve škole nic nenašli. Část studentů se proto mohla vrátit do školy pro své věci, dodala.

Podle studentů by mělo jít o útok nožem. Podle informací serveru Aktuálně.cz byla oběť expřítelkyní útočníka. „Byl to nenápadný kluk. Ta napadená se s ním rozešla,“ popsal hlouček studentů pro Deník.cz. Že by zřejmě mělo jít o motivy neopětované lásky žáci potvrdili i reportérům CNN Prima News. „Že se asi rozešli a ten kluk pak pobodal svojí holku,“ řekla studentka. Jiný se zas podělil o to, jak viděl u školy někoho ležet.

Police oznámila večer na síti X, že dívka na následky útoku bohužel zemřela „Napadená osoba svým zraněním po převozu do nemocnice bohužel podlehla. Rodině poskytujeme krizovou intervenci a nabídli jsme jí psychologickou pomoc,“ uvedla policie.

Smutnou událost na webu potvrdilo už i vedení školy. „Dnešní den patří k nejtěžším v historii naší školy,“ zní úvodní věta smutného prohlášení. K napadení, na jehož následky studentka zemřela, prý došlo přímo před školou. Škola zrušila páteční výuku včetně plánovaných maturit a studentům i jejich rodinám zajišťuje psychologickou pomoc. „Prosíme vás o ohleduplnost. Nešiřte prosím jména, fotografie ani nepotvrzené informace. Chráníte tím zasaženou rodinu, naše žáky i celou školní komunitu,“ napsali zástupci školy v závěru. Před budovou školy postupně k večeru začaly svítit svíčky od spolužáků a kamarádů zesnulé dívky.

Hejtman Netolický uvedl, že ho útok na střední škole hluboce lidsky zasáhl. „Bohužel celá tragická událost má ten nejhorší možný konec, jelikož napadená studentka i přes veškerou možnou snahu záchranářů a lékařů podlehla mnohočetným zraněním. Ačkoliv nelze slovy zmírnit bolest rodiny, známých a přátel, dovolím si nejen jménem svým, ale i jménem celé krajské samosprávy vyjádřit všem upřímnou soustrast,“ uvedl Netolický. Ujistil rodiče, že na krajských středních školách je bezpečnost řešena velice intenzivně a pravidelně, bohužel však obdobnému individuálnímu selhání jednotlivce, jehož důvodem jsou osobní problémy ve vztahu, nelze i přes veškerou snahu zabránit.

Iva Tomaskova ( 22. května 2026 12:04 )

Jeste mu dejte vyznamenani
Hajzl jeden do dolu a zakopat ho co rodice te divky trapeni do konce zivota

Hana Luxova ( 22. května 2026 11:24 )

Ve 4.rocniku tomu vrahovi ještě nebylo 18
?Divenka byla o 2 ročníky níž..😰
Život jí to sice bohuzel nevrátí,ale kluk si zaslouží trest nejvyšší...

Marthin Průšis ( 22. května 2026 11:19 )

Nemám slov 🤮🥺

Uživatel_5910079 ( 22. května 2026 11:18 )

Měl by si svý děti varovat i před sebou...😉

Uživatel_5646758 ( 22. května 2026 11:15 )

Pověsit hajzla za kule do průvanu 😡🤮

