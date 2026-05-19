Sekáček ve Futuru a šokující obvinění navíc: Cizinec měl produkovat dětské porno?!
Vyšetřování lednového násilného incidentu v obchodním centru Futurum v Hradci Králové je u konce. Policie navrhla obžalovat podezřelého cizince z pokusu o vraždu a dalších trestných činů, nově také z výroby dětské pornografie. Při konfliktu byli zraněni dva muži i náhodná svědkyně, obchodní centrum muselo opustit asi 1500 lidí. Hrozí mu až 20 let vězení.
Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.
„Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Vazebně stíhanému cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let,“ sdělila Muzikantová.
Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.
Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován.
