Sekáček ve Futuru a šokující obvinění navíc: Cizinec měl produkovat dětské porno?!

Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Autor: ČTK - 
19. května 2026
11:20

Vyšetřování lednového násilného incidentu v obchodním centru Futurum v Hradci Králové je u konce. Policie navrhla obžalovat podezřelého cizince z pokusu o vraždu a dalších trestných činů, nově také z výroby dětské pornografie. Při konfliktu byli zraněni dva muži i náhodná svědkyně, obchodní centrum muselo opustit asi 1500 lidí. Hrozí mu až 20 let vězení.

Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.

„Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby. Vazebně stíhanému cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let,“ sdělila Muzikantová.

Video  Útočník v obchodním centru v Hradci napadl dva lidi  - Blesk: Jitka Pecharová
Video se připravuje ...

Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován.

Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.

Témata:
útokzraněnívietnamecdětská pornografiecizinecobviněníobchodní centrumsvědkyněsekáček na masopolicietrest odnětí svobodyStátní zastupitelství ČRpokus o vražduHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Aha!
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Dáma
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Nemáte v hotovosti ani korunu? České banky radí, kolik si nechat doma v šuplíku pro případ blackoutu
Nemáte v hotovosti ani korunu? České banky radí, kolik si nechat doma v šuplíku pro případ blackoutu
e15
Laršon a Peršon? Zárubova výslovnost švédských jmen vzbudila emoce. Přepínám, napsal Hrdina
Laršon a Peršon? Zárubova výslovnost švédských jmen vzbudila emoce. Přepínám, napsal Hrdina
iSport
Vidlákův majstrštyk: Konečná končí a komunisté kotví na smetišti dějin. Kdo zhasne poslední?
Vidlákův majstrštyk: Konečná končí a komunisté kotví na smetišti dějin. Kdo zhasne poslední?
Reflex
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Mystické Spotted Lake: Jezero Syilxů, jehož posvátnou vodu zneužil válečný průmysl
Lidé a země