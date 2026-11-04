Muž v Neratovicích vytáhl nůž na úřadě: Jiný klient ho pohotově odzbrojil!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
4. listopadu 2026
12:42

Na úřadu práce v Neratovicích došlo ve čtvrtek k velmi děsivému incidentu. V kanceláři úřadu oznámil, že má bombu a vytáhl nůž. Potenciální tragédii zabránila duchapřítomná reakce dalšího klienta. Tomu se podařilo agresora odzbrojit.

Zaměstnanci úřadu práce ve středočeských Neratovicích zažili opravdu adrenalinovou směnu. Ve čtvrtek na pobočku přišel muž s batohem. Úřednici poté začal tvrdit, že v něm má bombu a nůž. Čepel následně doopravdy vytáhl a držel ji výhrůžně před sebou.

Ilustrační foto
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Neštěstí zabránila pohotová a duchapřítomná reakce jiného klienta úřadu. „Proti ozbrojenému muži okamžitě zakročil, vytrhnul mu nůž z ruky a odzbrojil ho,“ popsali policisté. Ti na místě byli do tří minut od zavolání a agresora okamžitě zadrželi. Žádnou výbušninu v batohu neměl.

„Podezřelý se k tomuto kroku uchýlil zřejmě z důvodu tíživé finanční situace a frustrace, že nemohl sehnat zaměstnání,“ osvětlili policisté zřejmé motivy mužova jednání. Dechová zkouška navíc ukázala hladinu alkoholu v krvi přesahující jednu promile. Muži hrozilo až pět let vězení. Ve zkráceném právním řízení ho soud podmínečně odsoudil.

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Nebezpečného muže na Andělu zneškodnili policisté taserem.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
nůžvyhrožováníbombabatohÚřad práce České republikyNeratovice
Kamil Morávek
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