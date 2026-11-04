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Masivní požár u Buštěhradu: Kamion vzplál přímo na silnici
Středočeští hasiči se v úterý potýkali s nebezpečným požárem kamionu. Kabina vzplála přímo na silnici a celý vůz rychle zachvátily plameny. Příčinou byla zřejmě technická závada.
K požáru na silnici u obce Buštěhrad na Kladensku hasiči vyráželi v úterý dopoledne. Kamion převážel železo. „Zásah probíhal dvěma vodními proudy v dýchací technice,“ popsali hasiči náročný výjezd. Požár se jim podařilo zkrotit za přibližně 40 minut. Jako nejpravděpodobnější příčinu hasiči uvedli technickou závadu.
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