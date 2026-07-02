Hrůzy v domově pro seniory na Kladensku: Hlad a bída!

Promluvili bývalí zaměstnanci domova pro seniory na Kladensku.
Promluvili bývalí zaměstnanci domova pro seniory na Kladensku.
Policie zasahovala v domově pro seniory na Kladensku.
Policie zasahovala v domově pro seniory na Kladensku.
Personál promluvil o drsné realitě v domově.
Autor: Kamil Morávek - 
2. července 2026
12:20

Domov pro seniory v Lhotě u Kladna musel být v květnu evakuován. Důvod? Jeho obyvatelé byli vyhladovělí! Nyní vyšlo na povrch, že majitel měl extrémně šetřit na všem, co mohl. A to jak na jídle pro seniory, tak i na mzdách pro vlastní zaměstnance. Některým prý dluží za dva měsíce práce.

Dům pro seniory ve Lhotě u Kladna se dostal do hledáčku médií už v květnu. Vyšlo najevo, že lidé tam doslova trpí hlady. Středočeský kraj se proto rozhodl seniorům sehnat náhradní ubytování. Jak nyní odhalili bývalí zaměstnanci zařízení, realita v domově byla opravdu děsivá. „Představte si, že jako dospělý muž dostanete k snídani jednu a půl housky, a na každé té půlce je jedno kolečko salámu. Jedno kolečko,“ přiblížila pro server Novinky.cz jedna z bývalých pracovnic.

Podle svědectví byl rozpočet na jídlo nastaven na 22 tisíc korun měsíčně. Jednalo se přitom o pět jídel denně pro zhruba 30 seniorů. To vychází asi na 24 korun na jednoho na den. 

To však není to jediné, na čem měli majitelé objektu za každou cenu šetřit. Podle zaměstnanců poslední dva měsíce v domově připomínaly spíš dobrovolničení než plnohodnotné zaměstnání. Zaměstnanci se nemohli spolehnout na to, že jim přijde výplata. Někteří prý peníze neviděli i déle. Na místě však řada z nich zůstala ze soucitu ke klientům, které nechtěli nechat napospas. 

Vedení se vyhýbá zodpovědnosti

Jednatel společnosti, která domov vlastní, označil už v minulosti nařčení o hladovějících klientech za lživá. Tím je oficiálně muž jménem Viliam Š.

Na doplňující dotazy novinářů neodpověděl. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestné činnosti, konkrétnější zatím nebudou, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. „Zatím nebyl nikdo obviněn,“ upřesnila na konci května.

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Policie zasahuje v domově s pečovatelskou službou na Kladensku. (květen 2026)
Zdroj: David Malík

Promluvili bývalí zaměstnanci domova pro seniory na Kladensku.
Promluvili bývalí zaměstnanci domova pro seniory na Kladensku.
Policie zasahovala v domově pro seniory na Kladensku.
Policie zasahovala v domově pro seniory na Kladensku.
Personál promluvil o drsné realitě v domově.

Témata:
KladnoStředočeský krajokres Kladnodomov pro seniorydomovjídloLhota
Kamil Morávek
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Uživatel_6290488 ( 2. července 2026 14:41 )

Nikdo nebyl obviněn,to je u nás divná spravedlnost. Majitel je asi se svým Ferrari ve své vile ve Španělsku.

dahlie1 ( 2. července 2026 13:25 )

Kdo je majitel? To je tajné? Proč?

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