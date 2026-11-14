Absolutní hrdinská neohroženost v Polsku: Ke zraněnému policistovi šel první muž o berlích!

Muž o berlích beze strachu vyběhl na pomoc raněným po střelbě v Krakově
Muž o berlích beze strachu vyběhl na pomoc raněným po střelbě v Krakově
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím
Autor: Kamil Morávek - 
14. listopadu 2026
13:50

Střelba v Krakově tvrdě zasáhla nejen Polsko, ale celou Evropu. Mladík Michal na náměstí střílel samopalem z jedoucího auta. O život přišlo 6 lidí, dalších 15 utrpělo zranění. Mimo jiné se vyznamenal i senior z Ameriky, který bez váhání o berlích běžel na pomoc zraněnému policistovi.

Záběry neohroženého seniora Patricka ze Spojených států zaznamenal libanonský blogger Jad Hallit. Ten si zprvu myslel, že natáčí obyčejnou dopravní nehodu. Až když ke střelci Michalovi přiběhl zraněný policista a několikrát na něj vystřelil, mu došlo, co se skutečně děje. 

Na záběrech je vidět, jak si ruku obvazuje škrtidlem ve snaze zastavit krvácení. Poté se zhroutil k zemi. „Když jsme viděli tento zásah, došla nám vážnost celé situace. Lidé se k němu hned začali sbíhat. Díky bohu, že mezi nimi byli i dva chirurgové,“ popsal Jad v příspěvku na Instagramu.

Michal O. před útokem v Krakově navštěvoval střelnice.
Krimi Střelec z Krakova prošel psychotesty: Před masakrem měl trénovat bojovou střelbu?!

Jako úplně první zamířil k muži muž o berlích. I s holemi se k místu doslova rozběhl. Policistovi ihned začal poskytovat základní první pomoc. Lidé na internetu jeho odhodlání obdivovali a chtěli mu tento obdiv vyjádřit. Jeho identita zůstávala několik dní záhadou.

Postupně se však podařilo zjistit, že se jedná o sedmdesátiletého Patricka ze Spojených států. Ten si prý nejprve myslel, že se připletl k natáčení filmu. Když však viděl kolaps policisty Jakuba, pochopil, že je skutečně zle. „Viděl jsem, že mu z hrudi teče krev, tak jsem hned začal na místo tlačit. A to vlastníma rukama a šálou, kterou mi podala nějaká žena,“ popsal pro polský deník Fakt.

Na místo po chvilce přispěchali lékaři, kteří se začali starat o zraněné policisty. Patrick tak obrátil svou pozornost ke střelci. Všiml si střelné rány na noze a začal na ní tlačit. Poté také použil berle k udržení izotermické fólie, kterou Michalovi z těla strhával vítr.

Sobotní střelba v Krakově si vyžádala šest životů a 15 lidí při ní utrpělo zranění. Pachatelem byl Michal O. (†24). Před útokem zřejmě zavraždil i vlastní rodiče a sestru.

Muž o berlích beze strachu vyběhl na pomoc raněným po střelbě v Krakově
Muž o berlích beze strachu vyběhl na pomoc raněným po střelbě v Krakově
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím
Patrick z USA byl u raněného policisty jako první a to i navzdory holím

Témata:
útoksmrtstřelbaEvropaKrakovPolskoAmerikazranění
Kamil Morávek
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Marthin Průšis ( 14. listopadu 2026 16:48 )

Smekám ❤️🍀🪽💪🥹🙏 zaslouží si medaili 🙏💪🥹🍀❤️

Ford Super duty military ( 14. listopadu 2026 16:19 )

Již v tuto chvíli Polská Vláda a její někteří představitelé již nyní případ Bagatelizují a házejí "špínu " na Polského krajana, který se údajně na území Polska dopustil Trestné činnosti a měl být v pátrání, jenže Anglie sice NENÍ v EU a případný ZATYKAČ by musel být na jejich území relevantní /čti platný - jenže NENÍ ! Protože o něj Británii NIKDO Nepožádal ? Proč asi ? 😃

Poláci zjevně LŽOU ! 👎 Jak jinak - jejich Národní hrdina je totiž zřejmě KAT ! 😕

Ford Super duty military ( 14. listopadu 2026 15:53 )

viz. Švédské Bezpečnostní složky a Policie ! Anders Behring Breivik !

Nikdo ho NEPOPRAVIL ač mohl, Vy Humanisté prahnoucí po Mstě a Krvi ! 👎

Ford Super duty military ( 14. listopadu 2026 15:48 )

Výborná zpráva z Anglie tedy UK !

(Polský krajan) sepsal a podal Trestní oznámení na Policajta 👍 který "popravil" střelnou zbraní pachatele, který se nebránil, ležel sám zraněný na zemi, a měl obě ruce zvednuty nad hlavu čímž jasně a srozumitelně dával najevo že se vzdává ?

Přesto bývalý Elitní voják 6. Brigády Polské Armády nyní v mundůru Policie do něj střílel jak smyslů zbavený ! 😕 👎

Bravo 👍 Smekám ...

jelikož i Pachatel má svá Práva !!! 😕

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