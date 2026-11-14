Absolutní hrdinská neohroženost v Polsku: Ke zraněnému policistovi šel první muž o berlích!
Střelba v Krakově tvrdě zasáhla nejen Polsko, ale celou Evropu. Mladík Michal na náměstí střílel samopalem z jedoucího auta. O život přišlo 6 lidí, dalších 15 utrpělo zranění. Mimo jiné se vyznamenal i senior z Ameriky, který bez váhání o berlích běžel na pomoc zraněnému policistovi.
Záběry neohroženého seniora Patricka ze Spojených států zaznamenal libanonský blogger Jad Hallit. Ten si zprvu myslel, že natáčí obyčejnou dopravní nehodu. Až když ke střelci Michalovi přiběhl zraněný policista a několikrát na něj vystřelil, mu došlo, co se skutečně děje.
Na záběrech je vidět, jak si ruku obvazuje škrtidlem ve snaze zastavit krvácení. Poté se zhroutil k zemi. „Když jsme viděli tento zásah, došla nám vážnost celé situace. Lidé se k němu hned začali sbíhat. Díky bohu, že mezi nimi byli i dva chirurgové,“ popsal Jad v příspěvku na Instagramu.
Jako úplně první zamířil k muži muž o berlích. I s holemi se k místu doslova rozběhl. Policistovi ihned začal poskytovat základní první pomoc. Lidé na internetu jeho odhodlání obdivovali a chtěli mu tento obdiv vyjádřit. Jeho identita zůstávala několik dní záhadou.
Postupně se však podařilo zjistit, že se jedná o sedmdesátiletého Patricka ze Spojených států. Ten si prý nejprve myslel, že se připletl k natáčení filmu. Když však viděl kolaps policisty Jakuba, pochopil, že je skutečně zle. „Viděl jsem, že mu z hrudi teče krev, tak jsem hned začal na místo tlačit. A to vlastníma rukama a šálou, kterou mi podala nějaká žena,“ popsal pro polský deník Fakt.
Na místo po chvilce přispěchali lékaři, kteří se začali starat o zraněné policisty. Patrick tak obrátil svou pozornost ke střelci. Všiml si střelné rány na noze a začal na ní tlačit. Poté také použil berle k udržení izotermické fólie, kterou Michalovi z těla strhával vítr.
Sobotní střelba v Krakově si vyžádala šest životů a 15 lidí při ní utrpělo zranění. Pachatelem byl Michal O. (†24). Před útokem zřejmě zavraždil i vlastní rodiče a sestru.
Smekám ❤️🍀🪽💪🥹🙏 zaslouží si medaili 🙏💪🥹🍀❤️