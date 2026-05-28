Senioři v žalostném stavu a bez jídla: Policisté a záchranáři zasahovali v domově na Kladensku

Aktualizováno -
28. května 2026
12:46
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. května 2026
12:30

K podivnému a znepokojivému případu vyjížděli ve středu v podvečer policisté na Kladensku. V soukromém domově s pečovatelskou službou našli víc než dvacet seniorů ponechaných napospas osudu. Na místě podle všeho zcela chyběl personál, a zdravotníci tak byli nuceni zůstat u klientů až do čtvrtka. Policie nyní zjišťuje, jak mohlo k celé události dojít.

Policie ve středu kolem 18. hodiny přivolala záchranáře do penzionu s pečovatelskou službou U Stromu v obci Lhota na Kladensku kvůli vážnému podezření, že se o klienty zařízení nemá kdo postarat.

„Vyšetřili jsme všechny klienty zařízení, nikdo z nich nepotřeboval pomoc. Na místě jsme ale zůstali kvůli dozoru,“ sdělila ve čtvrtek Blesku mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Bližší informace o průběhu zásahu mluvčí nesdělila s tím, že případem se nyní intenzivně zabývá policie. Vyjádření policie Blesk zjišťuje.

Serveru Novinky.cz se podařilo získat svědectví přímo z místa a situace v domově působila prý naprosto alarmujícím dojmem. Senioři měli být v zanedbaném stavu a záchranáři jim na místě museli zajistit i základní věci včetně jídla. K objektu proto kromě policistů a zdravotníků vyjížděli také pracovníci sociálních služeb a Červený kříž. Nejvíce znepokojivé na tom je, že v zařízení údajně nebyl přítomen žádný personál ani vedení a nikdo zatím netuší, jak dlouho byli klienti ponecháni napospas osudu.

