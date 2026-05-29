Dvacet vyhladovělých seniorů v domově na Kladensku: Šokující slova personálu!
Policisté ve středu zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije asi 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. K případu se poprvé vyjádřil také personál.
K zásahu došlo v penzionu U Stromu v obci Lhota na Kladensku. „Vyšetřili jsme všechny klienty zařízení, nikdo z nich nepotřeboval pomoc. Na místě jsme ale zůstali kvůli dozoru,“ sdělila ve čtvrtek Blesku mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestné činnosti, konkrétnější zatím nebudou, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. „Zatím nebyl nikdo obviněn,“ upřesnila mluvčí.
Jak uvedl server Novinky, podle pracovnice kladenské organizace Českého červeného kříže Anežky Černé byli senioři vyhladovělí. „Lidé byli bez jídla, úplně zanedbaní, vezli jsme tam potraviny, konzervy, aby se najedli, vezli jsme tam i hygienické potřeby,“ citoval ji zmíněný server. „Kolega, který byl ve středu večer na místě, z toho byl dost otřesený, v jakém stavu a úplně vyhladovělí tam lidé byli,“ dodala. K případu se vyjádřil také personál zařízení. „Máme tady noční dozor, lidi jsou tady spokojení,“ odmítala jakékoliv pochybení pracovnice domova. Podle asistentky vedení penzionu bylo o seniory vždy dobře postaráno.
„Situaci v soukromém domově ve Lhotě na Kladensku zástupci kraje řeší intenzivně již od včerejších večerních hodin. Na místě jsou zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu, kteří ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Kladna zajišťují náhradní ubytování obyvatelům penzionu,“ informoval ve čtvrtek Adam Hejda ze středočeského hejtmanství.
To je tak, když se nějaký podvodník rozhodne provozovat "důchoďák", bere na to od státu a ubytovaných seniorů peníze a jejich důchody, které pak používá pro vlastní potřebu. A jak je u nás zvykem, žádné úřady to nekontrolují a hyeně se daří.
Toho provozovatele patří zavřít a nechat žít o chlebu a vodě.