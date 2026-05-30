Domov důchodců hrůzy na Kladensku. Rozzlobený syn Dominik: Za pobyt maminky inkasovali 50 tisíc!
Téměř padesát tisíc platil Dominik Zítka (39) za pobyt maminky (64) v Penzionu U Stromu ve Lhotě na Kladensku. Teď personál zmizel
a vyhladovělým seniorům musel přivézt potraviny Červený kříž. Zasahovala tam i policie!
„Maminka byla dlouhodobě nemocná a už jsme nezvládali péči o ni doma. Sociální pracovnice nám pomohla místo sehnat. Do penzionu U Stromu byla přijata 28. května 2025. O místě jsem si nic nezjišťoval. Za maminkou jsem jezdil pravidelně a vše se zdálo být v pořádku,“ popisuje Zítka. Něco ho ale přesto zaskočilo. „Všiml jsem si, že se tam neustále točí zaměstnanci. Na někoho jsme si zvykli a za dva měsíce už tam nebyl,“ uvádí Zítka s tím, že obecně se pečovatelé zdáli být milí a o seniory se starali.
Náhlá výpověď
Před měsícem však nečekaně přišel rodinám klientů e-mail s výpovědí smlouvy. Vedení vystrašené příbuzné ubezpečovalo, že se nic neděje, že mají záložní řešení. Domov se prý přestěhuje do zámku Ratboř u Kolína. „Ujišťovali nás, jak
to tam bude skvělé a moderní. Nová smlouva měla dorazit do týdne a stěhování bylo v plánu na poslední víkend v květnu. Všichni jsme měli radost, že je situace vyřešená,“ řekl. Žádné další dokumenty ale nedorazily. Společnost od rodin přesto dál inkasovala platby na měsíc červen včetně příspěvku na péči.
„Mamka za to dávala celý důchod, což je necelých 20 tisíc, já doplácel tři tisíce a vyjednali jsme si příspěvek na péči. U mamky to je maximální příspěvek, což je 27 tisíc. Inkasovali měsíčně skoro 50 tisíc,“ popisuje dál Zítka. Seniorů bylo v domově okolo dvaceti, takže provozovatelé si mohli teoreticky přijít až na milion korun měsíčně. Provozovatel je soukromý a vedení se podle sdělení asistentky vyjádřit nechce.
Plánovaný podvod?
„Celá situace na mě působí jako plánovaný podvod. Vedení z nás do poslední chvíle tahalo peníze na další měsíc, ačkoliv vědělo, že končí a lidem dluží výplaty. Moje maminka celou situaci nese nesmírně těžce, je psychicky zdrcená. Aktuálně se snažím kontaktovat ostatní rodiny a rád bych podal hromadnou žalobu,“ říká Dominik Zítka.
Potřebovali okamžitou pomoc
Potraviny a hygienické potřeby musel seniorům ve čtvrtek dovézt specializovaný tým kladenského Českého červeného kříže (ČČK), který jindy pomáhá u živelních katastrof, např. povodní. „Vezli jsme trvanlivé potraviny, byla tam rýže, těstoviny, paštiky, pečivo na snídani, pak drogerie včetně toaletních papírů, ubrousků, a kapesníčků,“ popsal František Sovák, vedoucí krizového centra ČCK.
Co slibovali
● Péče o osoby 65+, i s tělesným a mentálním postižením
● Strava 5x denně z vlastní kuchyně
● Zdravotní péče, lékař + sestra
● Ošetřovatelská služba
● Sociální pracovník
● Úklid a praní
● Arteterapie, pohybové aktivity
● Kadeřník, pedikúra, kosmetika
Jak se kauza vyvíjela?
● 30. dubna 2026 – Náhlá výpověď: Rodinám přišel e-mail o ukončení provozu.
● 6. května 2026 – Falešné sliby o stěhování: Na schůzce příbuzným vedení tvrdilo, že se domov přestěhuje.
● 27. května 2026 – Náhlý krach: Kolem 21:00 přišla rodinám strohá zpráva, že se stěhování nekoná a mají si pro své příbuzné okamžitě přijet.
● 28. května 2026 – Dopoledne někdo na tísňovou linku nahlásil agresivní chování jednoho z klientů. Na místo dorazila policie a vyšlo najevo, že senioři byli zanecháni napospas. Situaci nouzově řeší Červený kříž, zdravotníci a sociální tým z Kladna.
● 29. května 2026 – Sanitky rozvezly klienty domova buď k jejich rodinám, nebo do jiných zařízení.
Neplatili zaměstnancům ani nájem?
Provozovatel podle Dominika Zítka dluží tři miliony korun za nájem areálu a personál domova nedostal už dva měsíce výplatu. I proto zřejmě přestal do práce docházet.
Hrozí pokuta 2 miliony
Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb penzion nebyl registrovanou sociální službou. Provozovateli proto hrozí pokuta až dva miliony korun. V prezentaci jeho zástupci přitom tvrdili, že se dokážou postarat i o osoby s mentálním a fyzickým postižením.
