Smrt na kolejích na Kladensku: Vlak srazil člověka, doprava stojí
Nedělní ráno poznamenala na Kladensku smrtelná nehoda. U Velkého Přítočna srazil osobní vlak člověka, jenž na místě zemřel. Policie zatím nezná jeho totožnost. Provoz mezi Kladnem a Unhoští byl zastaven, cestující musí využít náhradní autobusy.
Při střetu s osobním vlakem u Velkého Přítočna na Kladensku v neděli 1. listopadu ráno zemřel člověk, jeho totožnost policie zatím nezná. Provoz na železniční trati mezi Kladnem a Unhoští je zastaven, cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Ve vlaku nebyli žádní cestující, řekla ČTK policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Nehoda byla policii oznámena ve 04:39. „Došlo ke střetu osobního vlaku s dosud neztotožněnou osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla Sejková.
Podle informací na webu Českých drah se předpokládá obnovení provozu v 08:00.
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