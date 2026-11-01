Smrt na kolejích na Kladensku: Vlak srazil člověka, doprava stojí

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
1. listopadu 2026
08:38

Nedělní ráno poznamenala na Kladensku smrtelná nehoda. U Velkého Přítočna srazil osobní vlak člověka, jenž na místě zemřel. Policie zatím nezná jeho totožnost. Provoz mezi Kladnem a Unhoští byl zastaven, cestující musí využít náhradní autobusy.

Při střetu s osobním vlakem u Velkého Přítočna na Kladensku v neděli 1. listopadu ráno zemřel člověk, jeho totožnost policie zatím nezná. Provoz na železniční trati mezi Kladnem a Unhoští je zastaven, cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Ve vlaku nebyli žádní cestující, řekla ČTK policejní mluvčí Kateřina Sejková.

Nehoda byla policii oznámena ve 04:39. „Došlo ke střetu osobního vlaku s dosud neztotožněnou osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla Sejková.

Podle informací na webu Českých drah se předpokládá obnovení provozu v 08:00.

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Zdroj: Guardia Civil

 

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