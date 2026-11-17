Nehoda se stala kolem 07:00 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. Srazily se dva osobní příměstské vlaky, jely nižší rychlostí. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob,“ uvedli hasiči. Nikoho podle nich nebylo nutné vyprošťovat.
Většina lidí utrpěla lehčí zranění, někteří se ale zranili vážně. „Evidujeme několik těžce zraněných, u kterých hrozilo selhání základních životních funkcí,“ sdělil novinářům mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Všichni vážně zranění již byli transportováni do pražských nemocnic.
U nehody zasahuje deset záchranářských posádek a čtyři lékařské. Na místě mají záchranáři také evakuační speciál. „Na místo míří také tým posttraumatické péče, který poskytne psychickou podporu zasaženým,“ uvedli hasiči.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) nehodu označil za velmi vážnou událost. Nejdůležitější je nyní podle něj péče o raněné. „Podle aktuálních informací by již měli být všichni cestující z obou vlaků evakuováni. Všem přeji brzké uzdravení a děkuji záchranným složkám za jejich nasazení,“ uvedl s tím, že příčiny a okolnosti nehody již šetří Drážní inspekce.
Odškodnění cestujících
České dráhy cestující z obou vlaků odškodní za způsobený úraz i za majetkovou újmu. „Prosíme přímé účastníky této události nebo jejich rodinné příslušníky, aby nás kontaktovali na e-mailu: odskodneni@cd.cz, abychom jim mohli poskytnout veškeré potřebné informace související s odškodněním,“ uvedly ČD.
Omezení na trati, které podle odhadu dopravce potrvá několik hodin, se dotkne desítek spojů. Vlaky proto nejezdí až na hlavní nádraží, ale začínají a končí jízdu ve Vysočanech a Libni. Některé jezdí odklonem přes stanici Praha-Holešovice.
České dráhy na webu upozornily, že lidé mohou v Praze využít hromadnou dopravu. Jízdenky ČD jim budou uznávány na části linek metra B a C, na několika tramvajových linkách a také v některých autobusech.