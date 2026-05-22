Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence

Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence
Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence
Mladý pár se těšil na společný život, sny však ukončil výlet na Maledivy
Georgia se po boku maminky utopila při potápění
Přesné okolnosti neštěstí jsou zatím nejasné
Autor: Kamil Morávek - 
22. května 2026
07:05

Maledivy patří mezi nejluxusnější dovolenkové destinace, minulý čtvrtek zde však došlo k nesmírné tragédii. Při ponoru do jeskyně přišlo o život pět italských potápěčů, při následném pokusu o záchranu zemřel ještě jeden člověk. Jednou z obětí byla Giorgia (†22), která se ponoru účastnila s maminkou. Její ztráta zasáhla především jejího snoubence. Na pietní akci četl velmi smutný dopis na rozloučenou.

Giorgia byla zasnoubená s o dva roky mladším barmanem Federicem. Měla se vrátit čtyřiadvacátého května, v den jeho narozenin. V následujících měsících měla dostudovat a pár se těšil na začátek společného života. Místo toho však mladý muž musel na její zádušní mši. 

Zdrcující zprávy mu prý sdělil tchán. „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Určitě by chtěla, abych se přes to přenesl a žil naplno, ale to je pro mě momentálně nepředstavitelné,“ řekl Federico se slzami v očích deníku Bild. „Viděl jsem ji jako svou ženu a jednou matku našich dětí,“ dodal poklesle.

Mezi oběťmi neštěstí byla kromě Georgie i její maminka Monica (†51). Rodina uspořádala v sobotu na jejich památku zádušní mši v jejich rodném Janově. V rámci té se předčítal i dopis, který Federico své snoubence a její mamince napsal. „Jejich ztráta mě naučila, že v životě člověk nikdy nic nemůže brát za samozřejmost. Budu vás navždy milovat a nosit v srdci,“ stálo v dopise na rozloučenou.

K neštěstí na Maledivách došlo minulý čtvrtek v oblasti atolu Vaavu. Pětičlenná skupinka potápěčů z Itálie. Přestože limit ponoru na souostroví je pro rekreační potápěče 30 metrů skupina zřejmě sestoupila až do zhruba 50-60 metrů. Nikdo z nich se již bohužel nevynořil. Při záchraně navíc zemřel ještě i vojenský potápěč Mohamed Mahudhee. Co přesně se dole stalo je zatím předmětem vyšetřování.

Video  Horník přežil 14 dní v zatopeném dole.  - X/@EJTO_FAM_GN
Video se připravuje ...

Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence
Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence
Mladý pár se těšil na společný život, sny však ukončil výlet na Maledivy
Georgia se po boku maminky utopila při potápění
Přesné okolnosti neštěstí jsou zatím nejasné

Témata:
smrtItálieMaledivyGeorgieJanovpotápěčoběť
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
KOLAPS NA LETIŠTI: Krainová se v slzách skácela na zem
Aha!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Dáma
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Máte doma malého vzteklouna? Výborně, podle vědců bude mít v životě úspěch
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Trump překvapil spojence. Do Polska pošle dalších pět tisíc amerických vojáků
Trump překvapil spojence. Do Polska pošle dalších pět tisíc amerických vojáků
e15
České týmy v Evropě: kdo kdy hraje a co možní soupeři? Předkola ještě před ligou
České týmy v Evropě: kdo kdy hraje a co možní soupeři? Předkola ještě před ligou
iSport
Trumpův dvojí metr: S jedním antisemitou válčí, s druhým si podává ruku na červeném koberci
Trumpův dvojí metr: S jedním antisemitou válčí, s druhým si podává ruku na červeném koberci
Reflex
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Na hraně magie, bídy a utrpení zvířat. Hyení muži z Nigérie udržují pradávnou tradici
Lidé a země