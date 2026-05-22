Kráska zahynula při potápění na Maledivách: Dojemný dopis snoubence
Maledivy patří mezi nejluxusnější dovolenkové destinace, minulý čtvrtek zde však došlo k nesmírné tragédii. Při ponoru do jeskyně přišlo o život pět italských potápěčů, při následném pokusu o záchranu zemřel ještě jeden člověk. Jednou z obětí byla Giorgia (†22), která se ponoru účastnila s maminkou. Její ztráta zasáhla především jejího snoubence. Na pietní akci četl velmi smutný dopis na rozloučenou.
Giorgia byla zasnoubená s o dva roky mladším barmanem Federicem. Měla se vrátit čtyřiadvacátého května, v den jeho narozenin. V následujících měsících měla dostudovat a pár se těšil na začátek společného života. Místo toho však mladý muž musel na její zádušní mši.
Zdrcující zprávy mu prý sdělil tchán. „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Určitě by chtěla, abych se přes to přenesl a žil naplno, ale to je pro mě momentálně nepředstavitelné,“ řekl Federico se slzami v očích deníku Bild. „Viděl jsem ji jako svou ženu a jednou matku našich dětí,“ dodal poklesle.
Mezi oběťmi neštěstí byla kromě Georgie i její maminka Monica (†51). Rodina uspořádala v sobotu na jejich památku zádušní mši v jejich rodném Janově. V rámci té se předčítal i dopis, který Federico své snoubence a její mamince napsal. „Jejich ztráta mě naučila, že v životě člověk nikdy nic nemůže brát za samozřejmost. Budu vás navždy milovat a nosit v srdci,“ stálo v dopise na rozloučenou.
K neštěstí na Maledivách došlo minulý čtvrtek v oblasti atolu Vaavu. Pětičlenná skupinka potápěčů z Itálie. Přestože limit ponoru na souostroví je pro rekreační potápěče 30 metrů skupina zřejmě sestoupila až do zhruba 50-60 metrů. Nikdo z nich se již bohužel nevynořil. Při záchraně navíc zemřel ještě i vojenský potápěč Mohamed Mahudhee. Co přesně se dole stalo je zatím předmětem vyšetřování.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.