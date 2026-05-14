Tragédie na dovolenkovém souostroví: Pět turistů záhadně zemřelo

Autor: ČTK - 
14. května 2026
18:29

Pět italských občanů zahynulo při potápění na Maledivách, oznámilo italské ministerstvo zahraničí. Totožnost obětí a přesnou příčinu úmrtí blíže neupřesnilo.

K incidentu došlo u atolu Vaavu, kde se skupina snažila prozkoumat podvodní jeskyně v hloubce zhruba 50 metrů pod hladinou, uvedla italská diplomacie.

Příčina neštěstí je předmětem vyšetřování a italská ambasáda na Srí Lance se spojí s rodinami obětí a poskytne jim konzulární pomoc, dodalo ministerstvo.

