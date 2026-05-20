Tragédie potápěčů na Maledivách má další oběť! Při akci v jeskyni zemřel záchranář

Voják (†44) zemřel při hledání mrtvých potápěčů.
Pátrání po tělech se účastní elitní potápěči.
Mohamed Mahudhee (†44)
Autor: Štepánka Grofová - 
20. května 2026
15:20

Nejhorší potápěčská tragédie v historii Malediv si vyžádala další oběť. Vojenský potápěč Mohamed Mahudhee zemřel při pokusu dostat z hluboké podmořské jeskyně zbývající těla čtyř italských turistů. Jeho bývalý velitel teď tvrdí, že na podobně náročnou akci neměl potřebný výcvik.

Kolem neštěstí na Maledivách zůstává řada otazníků. Pět Italů se minulý týden nevrátilo z ponoru v oblasti atolu Vaavu. Jeden z potápěčů byl nalezen krátce po nehodě, další čtyři zůstali uvěznění v podmořské jeskyni. Skupina se vydala do hlubokého jeskynního systému pod hladinou. Podle informací z vyšetřování ale neměli italští potápěči povolení sestoupit pod hranici 30 metrů, což je na Maledivách limit pro rekreační potápění. Pro hlubší nebo jeskynní ponory jsou potřeba zvláštní oprávnění. Zda skupina všechna potřebná povolení skutečně měla, nyní úřady dál prověřují.

Do pátrací a vyprošťovací akce se následně zapojila i armáda. Součástí osmičlenného týmu byl zkušený vojenský potápěč Mohamed Mahudhee (†44), člen maledivských ozbrojených sil. Během zásahu ale sám zkolaboval pod vodou. Do nemocnice v hlavním městě Malé byl převezen se závažnými následky dekompresní nemoci, kde později zemřel.

Nebyl vycvičený na jeskynní zásah

Případ vyvolal silnou kritiku mezi profesionálními potápěči. Server Maldives Independent citoval bývalého vojenského instruktora Shafraze Naeema, který Mahudheeho v minulosti trénoval. Mahudhee prý patřil mezi nejlepší potápěče v zemi, zároveň ale nebyl připravený na extrémně rizikové jeskynní potápění.

Naeem zároveň zpochybnil samotné podmínky zásahu. „Použili běžný vzduch. Na tohle nejsou vycvičení. Mají rebreathery darované japonskou vládou, velmi kvalitní vybavení, ale stále na něm trénují a nemohou s ním pod 40 metrů. Proto ho nepoužili. Nemají výcvik pro potápění se směsnými plyny ani pro vstup do jeskyní,“ uvedl.

Podobné prostředí neumožňuje rychlý výstup při komplikacích a vyžaduje zcela odlišné postupy než běžné záchranné ponory. Ve větších hloubkách se totiž běžně používají speciální směsi plynů, protože obyčejný stlačený vzduch může zvyšovat riziko zdravotních komplikací a ovlivnit orientaci potápěče. Naeem proto tvrdí, že podobná akce měla být svěřena technicky vybavenému týmu se zkušenostmi s hlubinnými a jeskynními ponory. Kritika zazněla i od dalších potápěčů. Podle nich se operace za daných podmínek vůbec neměla uskutečnit a riziko bylo od začátku mimořádně vysoké.

Těla našel specializovaný tým

Po smrti vojenského potápěče byla akce dočasně přerušena. Následně dorazil specializovaný tým expertů z Finska. Ten našel těla čtyř pohřešovaných Italů. Už dříve bylo vyzvednuto tělo instruktora.

Přesné příčiny smrti všech obětí zatím úřady vyšetřují. Maledivské úřady označily událost za nejhorší potápěčskou tragédii v historii země.

Témata:
vojákvýcvikkritikaPOTÁPĚČItělaitalovédekompresní nemocponorvyzvednutí ostatkůMaledivyFinskosmrtpotápěníjeskyněpotápěčMale
Marco Fiorillo ( 20. května 2026 16:14 )

To zas je slatanina...kdo vas informuje?
Kdo to preklada?
Byli to biologove, ne turisti...zvlastni expedice!!!
A ten muz zemrel jiz pred tydnem! Co se tam stalo nikdo nevi,pocasi? Zamena kyslikovych bomb?
Nebyli tam poprve!
Tak se alespon informujte dobre!!!

