Hrůza v úspěšné rodině: Dcera (†14) magnáta se oběsila
Ten nejstrašnější pohled se naskytl mamince malé Adriany. Dcera se doma oběsila! Ačkoli holčičku ještě převezli do nemocnice, boj o její život byl bohužel marný. Proč si mladá Angličanka vzala život, není zatím jasné.
Dívka z Norfolku ve Velké Británii statečně bojovala o život v nemocnici dva dny. Bohužel marně. Adriana byla úspěšnou studentkou, která milovala sport. Maminka sdílela srdceryvné prohlášení.
„Se zlomenými srdci oznamujeme ztrátu naší nádherné Adriany. Děkujeme všem za lásku, laskavost a podporu, kterou naší rodině v tomto nesmírně těžkém období projevujete,“ napsala maminka podle britského deníku Daily Mail.
Adrianin otec byl úspěšný magnát v developerském byznysu. Stejně tak aktivně sponzoroval tamní rugbyové a fotbalové kluby. Právě sportovní kluby se připojily ke smutečním kondolencím. Případ je mezitím stále vyšetřován. Proč si dívenka sáhla na život, není zatím jasné.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.