Čech Daniel popsal hororový zážitek na dovolené v Tunisku: „Moře vyplavilo ostatky lidského těla!“

Autor: Štepánka Grofová - 
21. května 2026
10:07

Místo obyčejné procházky po pláži přišel šok. Čech Daniel Janda během dovolené na tuniském ostrově Džerba prý objevil ve vodě lidské ostatky. Okamžitě běžel pro pomoc do nejbližšího hotelu a společně s personálem dostali tělo na břeh. Policie dorazila zhruba do půl hodiny, pláž ale uzavřena nebyla a lidé se později dál koupali.

Turista z Česka popsal Blesku mimořádně nepříjemný zážitek z úterního odpoledne. Při procházce po pláži na severovýchodě tuniského ostrova Džerba ušel od svého hotelu přibližně dva a půl kilometru, když si všiml podivného objektu ve vodě.

„Ze začátku jsem si myslel, že je to chobotnice. Když to bylo zhruba dvacet metrů od pláže, ale jelikož v Džerbě byl příliv, netrvalo příliš dlouho a tělo se přiblížilo až na pláž,“ řekl Blesku pan Janda. Když však přišel blíž, zjistil, že nejde o mořského živočicha. Moře před ním vyplavilo část lidského těla.

Běžel pro pomoc do hotelu

Turista neváhal a okamžitě zamířil do nejbližšího hotelu, kde zalarmoval personál. „Pak jsme tělo společně vytáhli na břeh a přikryli ho nějakým ubrusem. Vytáhli jsme jej pomocí ručníků. Nesahali jsme na něj ani jsme jej neotáčeli, takže nevím, jestli to byl muž, nebo žena. Ale bylo velmi bledé,“ popsal děsivou zkušenost.

Na místě zpočátku byla jen hrstka lidí, situace se ale rychle změnila. „Než přijela policie, během pár minut se tam seběhlo asi třicet až čtyřicet lidí a začali si to fotit,“ doplnil.

Policie podle něj dorazila asi do půl hodiny a mluvila hlavně s personálem hotelu. Pláž uzavřena nebyla. Na místě zůstal přibližně 35 minut pro případ, že by bylo potřeba jeho svědectví, nakonec ho ale policisté poslali pryč.

Co se stalo, zatím není jasné

Jak člověk zemřel ani komu nalezené ostatky patřily, svědek neví. Podle pana Jandy nebylo na místě nic, co by naznačovalo, jak dlouho bylo tělo ve vodě. Sám připustil, že ho krátce po nálezu napadla i možnost útoku žraloka. Zdůraznil ale, že na místě nic takového potvrzeno nebylo a šlo pouze o jeho vlastní dojem. Později od personálu hotelu slyšel i jinou neověřenou verzi. Podle jejich slov mohlo jít o ostatky migrantů.

Po zásahu policie nebyla oblast nijak uzavřena ani hlídaná. „Šel jsem pak opět tím směrem a lidé se koupali, jako by se nic nestalo. A po pravdě jsem si ani nevšiml, že by tu byla nějaká hlídka, která by hlídala moře,“ dodal.

Blesk má k dispozici fotografie pořízené krátce po nálezu. S ohledem na velmi drastický obsah jsme se rozhodli záběry nezveřejňovat.

Štepánka Grofová
Rachel Lustig ( 21. května 2026 12:09 )

Jak se dostal turista z ostrova Djerba na pláž do hlavního města?

deben Duben ( 21. května 2026 11:20 )

Tam jich plave daleko víc

