Temné stopy – Kuřim, 2. díl: Anička nikdy neexistovala. Jak se dospělá žena vydávala za týrané dítě

Temné stopy: Kuřimská kauza - 2. díl
Temné stopy: Kuřimská kauza - 2. díl
Bára Škrlová
Barbora Škrlová se vydávala za holčičku Aničku a chlapce Adama.
Barbora Škrlová ve svých denících popsala, jak se měnila v Aničku (vlevo).
Autor: red, Blesk - 
21. května 2026
05:00

Minulý týden jsme se vrátili do Kuřimi 7. května 2007 – k okamžiku, kdy soused Eduard Trdý omylem zachytil na dětské chůvičce výjev jako z hororu. Dnes se podíváme na záhadu, která celou věc proměnila z už tak děsivého případu týrání dětí v něco mnohem neuvěřitelnějšího. Kdo byla Anička? A jak je vůbec možné, že celý systém – lékaři, sociální pracovnice, zástupkyně ombudsmana – uvěřil, že dvaatřicetiletá žena je třináctiletá dívka?

Pokud jste nestihli první díl, najdete ho zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY TOHOTO DÍLU

  • 2000–2005  Barbora Škrlová studuje na JAMU a vyučuje hudební výchovu v DDM Paprsek v Brně. Sbližuje se s Kateřinou Mauerovou a sdílejí společnou domácnost.
  • 2005  Škrlová přeruší kontakt s okolím, předstírá leukémii. Kateřina všem oznámí, že Barbora zemřela. Záhy se objevují první zprávy o Aničce, údajně týraném děvčeti ze Skandinávie.
  • Léto 2005  Škrlová se uchýlí na chatu v Jeseníkách. Drží drastické hladovky, nechá si ostříhat vlasy, podstoupí liposukci. Celý proces si zapisuje do deníků.
  • 2005–2007  Anička žije v rodině Kláry Mauerové. Lékaři i sociální pracovníci potvrzují věk 13–14 let.
  • Květen 2007 – leden 2008  Po odhalení své identity Škrlová zmizí, ohlásí se na velvyslanectví v Dánsku a znovu zmizí. V Norsku se vydává za třináctiletého chlapce Adama. Zadržena v lednu 2008.

Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci do Mého Blesku.
  • Registrace do Mého Blesku je zcela zdarma.
  • Získáte přístup k veškerému obsahu Blesku.
  • Užijete si soutěže o ceny, slevy a exkluzivní výhody.
Chci číst dále

Témata:
klára mauerovábarbora škrlovákateřina mauerovátýrání dětíTemné stopy - KuřimTemné stopyBrnoNorskoDánskoJeseníkyKuřimJanáčkova akademie múzických umění v Brněsociální pracovník
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Brzobohatá poprvé o konci s Ondrou: Konečně, jednou to ven muselo!
Brzobohatá poprvé o konci s Ondrou: Konečně, jednou to ven muselo!
Aha!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Dáma
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Evropa se od USA jen tak neodřízne. I kvůli závislosti na čínských minerálech
Evropa se od USA jen tak neodřízne. I kvůli závislosti na čínských minerálech
e15
ZNÁMKY Česka: Červenka se ztrácí, Voženílek jako skříň. Z démona je proti trpaslíkům duch
ZNÁMKY Česka: Červenka se ztrácí, Voženílek jako skříň. Z démona je proti trpaslíkům duch
iSport
Filip Horáček: Četl jsem Reflex a styděl jsem se
Filip Horáček: Četl jsem Reflex a styděl jsem se
Reflex
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Lidé a země