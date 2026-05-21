Temné stopy – Kuřim, 2. díl: Anička nikdy neexistovala. Jak se dospělá žena vydávala za týrané dítě
Minulý týden jsme se vrátili do Kuřimi 7. května 2007 – k okamžiku, kdy soused Eduard Trdý omylem zachytil na dětské chůvičce výjev jako z hororu. Dnes se podíváme na záhadu, která celou věc proměnila z už tak děsivého případu týrání dětí v něco mnohem neuvěřitelnějšího. Kdo byla Anička? A jak je vůbec možné, že celý systém – lékaři, sociální pracovnice, zástupkyně ombudsmana – uvěřil, že dvaatřicetiletá žena je třináctiletá dívka?
Pokud jste nestihli první díl, najdete ho zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY TOHOTO DÍLU
- 2000–2005 Barbora Škrlová studuje na JAMU a vyučuje hudební výchovu v DDM Paprsek v Brně. Sbližuje se s Kateřinou Mauerovou a sdílejí společnou domácnost.
- 2005 Škrlová přeruší kontakt s okolím, předstírá leukémii. Kateřina všem oznámí, že Barbora zemřela. Záhy se objevují první zprávy o Aničce, údajně týraném děvčeti ze Skandinávie.
- Léto 2005 Škrlová se uchýlí na chatu v Jeseníkách. Drží drastické hladovky, nechá si ostříhat vlasy, podstoupí liposukci. Celý proces si zapisuje do deníků.
- 2005–2007 Anička žije v rodině Kláry Mauerové. Lékaři i sociální pracovníci potvrzují věk 13–14 let.
- Květen 2007 – leden 2008 Po odhalení své identity Škrlová zmizí, ohlásí se na velvyslanectví v Dánsku a znovu zmizí. V Norsku se vydává za třináctiletého chlapce Adama. Zadržena v lednu 2008.
