Vystoupila z fára a spadla do kanálu: Babičku zabila žhavá pára!

Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Autor: Richard Selix - 
21. května 2026
10:25

Zastavila před Cartierem na Páté Avenue ve svém mercedesu, vystoupila a.. spadla do kanálu! Zabila ji žhavá pára. Záchranáři popsali boj o život Donike Gocajové. Podle svědků křičela bolestí. Umírám! Ozývalo se napříč slavnou ulicí. 

Ačkoli byl kanál hluboký „pouze“ asi 4 metry, Donike čekal strašlivý osud. Dole panovala obrovská teplota kvůli žhavé páře. Ta měla nešťastnici proniknout do plic. „Umírám!“ zaslechli kolemjdoucí svědci. Ihned se jali babičce (56) pomoci. 

Mezitím dorazili i záchranáři. To už ale žena nekřičela. Následné vytažení těla podle nich trvalo asi 30 minut. Šlo o komplikovaný zákrok. V nemocnici lékařům nezbylo než Donike prohlásit za mrtvou. Pitva určila jako příčinu smrti mimo jiné vdechnutí extrémně horké páry. Donike po sobě zanechala syna, dceru a dvě vnoučata.

Forenzní experti vysvětlili, že nejhorší pravděpodobně nebyl samotný pád, ale inhalace přehřáté páry, která poškodila plíce a znemožnila přenos kyslíku. Žhavá pára se v místních potrubích využívá pro vytápění bytů nebo ohřev vody.

Energetická společnost následně uvedla, že krátce před pádem nákladní auto omylem posunulo víko kanálu. Šlo prý o vzácnou událost. Svědci přitom podle deníku New York Post tvrdí, že odkrytá víka v oblasti zaznamenali již 2 týdny před tragédií.

Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
Donike Gocaj zemřela po pádu do kanálu.
 

Témata:
smrtnew yorkkanálmanhattanCartierDonike Gocaj
Richard Selix
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Roll ( 21. května 2026 10:50 )

V 56 je označena jako babička. Autor se inspiroval Babičkou Boženy Němcové?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Brzobohatá poprvé o konci s Ondrou: Konečně, jednou to ven muselo!
Brzobohatá poprvé o konci s Ondrou: Konečně, jednou to ven muselo!
Aha!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Zaléváte čaj vařící vodou a ždímáte pytlík? 3 chyby, kterými z něj děláte hořký jed!
Dáma
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
KVÍZ: Patří Forrest Gump mezi vaše srdcovky? Schválně, jestli odpovíte na všechny otázky správně
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Vyšší příspěvky na bydlení, více peněz samoživitelům. Superdávku musí Juchelka překopat
Vyšší příspěvky na bydlení, více peněz samoživitelům. Superdávku musí Juchelka překopat
e15
Kozel o Singhatehově zkratu i Karviné v Evropě: Pokud je klub obviněný, nebylo by normální…
Kozel o Singhatehově zkratu i Karviné v Evropě: Pokud je klub obviněný, nebylo by normální…
iSport
Prezident Pavel je ve volbách neporazitelný. Vládní kandidát proti němu nemá šanci, ať to bude kdokoli
Prezident Pavel je ve volbách neporazitelný. Vládní kandidát proti němu nemá šanci, ať to bude kdokoli
Reflex
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Podzemní nebe Nového Zélandu: Ojedinělý úkaz v jeskyních můžou vidět jen ti, kdo mlčí
Lidé a země