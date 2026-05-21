Vystoupila z fára a spadla do kanálu: Babičku zabila žhavá pára!
Zastavila před Cartierem na Páté Avenue ve svém mercedesu, vystoupila a.. spadla do kanálu! Zabila ji žhavá pára. Záchranáři popsali boj o život Donike Gocajové. Podle svědků křičela bolestí. Umírám! Ozývalo se napříč slavnou ulicí.
Ačkoli byl kanál hluboký „pouze“ asi 4 metry, Donike čekal strašlivý osud. Dole panovala obrovská teplota kvůli žhavé páře. Ta měla nešťastnici proniknout do plic. „Umírám!“ zaslechli kolemjdoucí svědci. Ihned se jali babičce (56) pomoci.
Mezitím dorazili i záchranáři. To už ale žena nekřičela. Následné vytažení těla podle nich trvalo asi 30 minut. Šlo o komplikovaný zákrok. V nemocnici lékařům nezbylo než Donike prohlásit za mrtvou. Pitva určila jako příčinu smrti mimo jiné vdechnutí extrémně horké páry. Donike po sobě zanechala syna, dceru a dvě vnoučata.
Forenzní experti vysvětlili, že nejhorší pravděpodobně nebyl samotný pád, ale inhalace přehřáté páry, která poškodila plíce a znemožnila přenos kyslíku. Žhavá pára se v místních potrubích využívá pro vytápění bytů nebo ohřev vody.
Energetická společnost následně uvedla, že krátce před pádem nákladní auto omylem posunulo víko kanálu. Šlo prý o vzácnou událost. Svědci přitom podle deníku New York Post tvrdí, že odkrytá víka v oblasti zaznamenali již 2 týdny před tragédií.
V 56 je označena jako babička. Autor se inspiroval Babičkou Boženy Němcové?